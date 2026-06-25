親子で世界の音楽やワークショップを楽しめる体験型イベント「MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大 発見！」を、今年も開催いたします。 2026年は、福岡県八女市、北海道石狩市、愛媛県松前町、石川県金沢市の4都市で開催。毎年ご好評をいただいている本イベントでは、音楽を“見て・触れて・体験する”楽しさがいっぱいです。 各会場では、世界の歌や楽器の演奏を楽しめる「キッズコンサート」、自由に楽器に触れて音を出せる「キッズ楽器体験展」、身近な素材で楽器をつくったり、音楽にあわせて体を動かす「みんなでチャレンジ！ワークショップ」など、親子で一緒に楽しめる多彩なプログラムをご用意しています。 さらに今回は、会場内のスタンプラリーに参加すると、オリジナルグッズが当たるガチャにチャレンジができます！ ワクワクとドキドキが詰まった「MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大発見！」に、ぜひご家族でお越しください。

https://kids.min-on.or.jp/2026/

※入場無料（一部プログラムは事前予約が必要です）

■キッズコンサート

本格的なステージで感動を大発見！ 各国の大使館などの後援を受け、ベネズエラやパナマ、中国など、世界各国のアーティストが出演。さらに、日本からも大人気のアーティストが登場！ 音楽家・小笠原育美や歌のおねえさんらによる心に響くステージもお楽しみに。お子さまも一緒に歌って楽しめる、参加型のコンサートです。

■みんなでチャレンジ！ワークショップ

全身で音楽を楽しもう！ ヒップホップやK-POPのダンス、世界の歌やリズムを体感できるワークショップを開催！ 体を動かして、音楽の楽しさを全身で味わえます。 また、音楽×工作の「手作り楽器コーナー」では、世界に一つだけのオリジナル楽器づくりにも挑戦できます。音楽の楽しさと出会える、特別な時間をお届けします。

■キッズ楽器体験展

世界の珍しい楽器に触れられる！ 世界中から集まった30種類以上の民族楽器を展示します。展示されている楽器はすべて自由にさわって演奏できるので、実際に音を出しながら世界の音色を楽しめます。 普段はなかなか触れられない珍しい楽器もたくさんあり、親子で音の違いや音色の豊かさを体験できる貴重な機会です。

■イベント詳細

MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大発見！in 八女

【開催日程】2026年7月25日(土)・26日(日) 10:00～16:30 【会場】八女市民会館 おりなす八女 【主催】MIN-ON 【後援】駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使館、八女市、八女市教育委員会 【お問合わせ先】MIN-ON九州センター 092-629-3050 ＜https://kids.min-on.or.jp/2026/yame/＞ ※6/29公開予定

MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大発見！inえひめ

【開催日程】2026年8月8日(土)・9日(日) 10:00～16:00 【会場】松前総合文化センター 【主催】MIN-ON、松前総合文化センター 【後援】駐日パナマ大使館、愛媛県、愛媛県教育委員会、松前町、松前町教育委員会、松山市教育委員会、伊予市、伊予市教育委員会、東温市、東温市教育委員会、砥部町、砥部町教育委員会、愛媛新聞社 【お問合わせ先】MIN-ON 四国センター 087-822-9210 ＜https://kids.min-on.or.jp/2026/ehime/＞ ※6/29公開予定

MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大発見！in 石狩

【開催日程】2026年8月8日(土)・9日(日) 10:00～16:00（9日は15:30終了） 【会場】花川北コミュニティセンター 【主催】MIN-ON 【共催】石狩市、石狩市教育委員会 【後援】中華人民共和国駐日本国大使館 【お問合わせ先】MIN-ON 北海道センター 011-642-5601 ＜https://kids.min-on.or.jp/2026/ishikari/＞ ※6/29公開予定

MIN-ONキッズフェスタ 夏の音楽大発見！in 金沢

【開催日程】2026年22日(土)・23日(日)9:00～17:00（23日は16:00終了） 【会場】いしかわ子ども交流センター 【主催】MIN-ON 【共催】いしかわ子ども交流センター 【後援】中華人民共和国駐日本国大使館、石川県、金沢市、金沢市教育委員会 【お問合わせ先】MIN-ON 中部センター 052-325-5495 ＜https://kids.min-on.or.jp/2026/kanazawa/＞ ※6/29公開予定