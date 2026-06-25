株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：西本 修、以下「アニプレックス」）は、JOYCITY Corporation（本社：韓国 京畿道 城南市、代表取締役：チョ・ソンウォン、以下「JOYCITY」）と共同開発したスマートフォン向け新作ストラテジーゲーム『BIOHAZARD Survival Unit』において、株式会社カプコン（以下「CAPCOM」）の人気シリーズ「モンスターハンター」とのコラボイベントを、2026年7月2日（木）より開催することをお知らせいたします。

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームで、2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「仲間と協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中で支持を集める人気シリーズです。 このたびのコラボレーションは、『BIOHAZARD Survival Unit』の世界観およびゲームシステムに、「モンスターハンター」の要素を取り入れた、期間限定の特別企画として実施いたします。

「モンスターハンター」コラボイベント開催！

イベント期間中は、「モンスターハンター」をテーマにしたコラボ限定のゲーム内イベントや報酬などを多数ご用意しております。 詳細については、後日ゲーム内お知らせおよび公式SNSにて順次公開いたします。 今後の続報にぜひご期待ください。 イベント開催期間：2026年7月2日（木）～2026年7月29日（水）

ティザー映像公開

コラボイベント開催に先立ち、公式SNSにてティザー映像を公開いたしました。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=kSmrOALr_0s

【アニプレックス 概要】

株式会社アニプレックス アニメを中心に幅広いビジネスを手掛け、全世界に展開する総合エンタテインメントカンパニー。 アニメ・映画・ゲーム・舞台・イベントなど多岐にわたる事業を展開し、グローバル市場にも積極的に進出している。 https://www.aniplex.co.jp

【JOYCITY 概要】

JOYCITY Corporation 韓国を拠点に、オンラインおよびモバイル向けのゲーム開発・パブリッシングを手がけるゲーム会社。 『Gunship Battle: Total Warfare』、『パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者』、および『3on3 フリースタイル』など、世界的にヒットしたタイトルを多数展開している。 https://www.joycity.com

『BIOHAZARD Survival Unit』概要

・タイトル：BIOHAZARD Survival Unit ・ジャンル：サバイバル戦略シミュレーション ・配信元：株式会社アニプレックス （※一部地域ではJOYCITY Corporationが配信を担当） ・開発・運営協力：JOYCITY Corporation ・対応OS：iOS / Android ・利用料：基本プレイ無料 （アプリ内課金あり） ・対象地域：日本を含む176の国と地域 ・サービス開始日：2025年11月18日(火) ※日本を含むサービス地域、以降国と地域ごとに順次サービス開始 ・公式サイト：https://residentevil-survivalunit.com ・公式SNS： X：https://x.com/BIO_SU_JP Discord： https://discord.com/invite/resu YouTube：https://www.youtube.com/@BIOHAZARD-SurvivalUnit ・権利表記：©CAPCOM ©Aniplex Inc. ©JOYCITY Corp.

※「BIOHAZARD」は株式会社カプコンの登録商標です。 ※Apple、Appleのロゴ、iTunes、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。 ※ その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。 ※ 名称、イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。