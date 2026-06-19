glo(TM)、アーティストや職人との共創プログラム「日々のAtelier」始動　第一弾は京扇子職人・米原康人氏とのコラボレーション

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、今夏より、「アートは、日常の中にある」というコンセプトのもと、アーティストや職人との共創を通じて、その表現を製品や体験として日々の暮らしの中へ届けるプログラム「日々のAtelier」を開始します。

その第一弾として、「glo(TM) Hilo」および「glo(TM) Hilo Plus」より、京都を拠点に活動する伝統工芸士・米原康人氏とのコラボレーションによる限定デザインモデル「glo(TM) Hilo SUMMER EDITION Designed by 米原康人（※1）」を発売します。

本デバイスは「記憶の中の美しい夏の夜空」をコンセプトに、天の川や夏の大三角を思わせる意匠を取り入れた数量限定モデルで、2026年6月19日よりglo(TM) ストア 銀座にて先行販売を開始し、7月1日よりglo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップにて販売します。在庫がなくなり次第、販売を終了となります。

■ glo(TM)によるアーティストや職人との共創プログラム「日々のAtelier」について

glo(TM)が推進する「日々のAtelier」は、日々の生活に根ざした“日常とアートの融合”に着目し、アーティストや職人との共創を通じて、その表現を製品や体験として暮らしの中へ届けていくプログラムです。

本プログラムでは、「アートは、日常の中にある」というコンセプトのもと、アートを美術館で鑑賞するものとしてだけではなく、使い、触れることのできる形で提供することで、より身近に感じていただくことを目指しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/177_1_5491d93245bf357da6fe99df4efcc2b1.jpg?v=202606190751 ]

「日々のAtelier」は2026年夏より本格始動し、年間を通じてさまざまな企画やキャンペーンを展開していきます。今後は、「アートは、日常の中にある」というコンセプトに共鳴する多様なアーティストやクリエイターの公募を予定しており、限定デバイスのデザインをはじめ、イベントやキャンペーン制作など、さまざまな取り組みを共に創り上げていきます。

■ 数量限定デバイス「glo(TM) Hilo SUMMER EDITION Designed by 米原康人（※1）」

本製品は、「記憶の中の美しい夏の夜空」をコンセプトに開発された数量限定デザインモデルで、京都を拠点に活動する伝統工芸士・米原康人氏とのコラボレーションにより誕生しました。

米原氏は、2009年より伝統工芸士・米原伸治氏に師事し、京扇子の箔押し技術を習得しました。現在は、茶道や能などの伝統芸能で培われた箔押し技術を用いながら、一般用途の扇子制作にも取り組んでいます。

今回のデザインでは、夏の夜空に着想を得て、天の川や夏の大三角を思わせるきらめきを、米原氏が制作する箔押しを施した扇子のように、金と銀の装飾で表現しています。深い黒を基調としたボディに、繊細な光が浮かび上がるようなデザインに仕上げました。

日中の暑さから夜の涼やかさへと移り変わる日本の夏の情景。その記憶の中にある静かな美しさを表現するとともに、日常的に使用される加熱式たばこデバイスを新たな表現の場として捉え、日本の美意識を表現する新たな試みとなっています。

■「記憶の中の美しい夏の夜空」を没入型のデジタル体験で表現

今回発売する数量限定デバイス「glo(TM) Hilo x Yasuto Yonehara Summer Edition」のキャンペーンの一環として、ARを通した没入型のデジタル体験施策を6月19日から実施いたします。

スマートフォンから、QRコードもしくはURL（https://qr.myglo.com/QP7XkeGa）にアクセス※すると、米原氏からインスパイアされた夏の夜空の世界が広がり、本製品のコンセプトである「記憶の中の美しい夏の夜空」を疑似的に体験することができます。

物理的な体験だけではなく、アートとテクノロジーを融合させた、没入型のデジタル世界を通して、本製品の世界観を表現しています。

（※こちらのサイトはスマートフォンよりアクセスしてください）

■期間限定ポップアップイベント「glo(TM) Summer Lounge」

今回の「日々のAtelier」の取り組みの一環として、2026年6月19日から6月28日までの期間限定で、ポップアップイベント「glo(TM) Summer Lounge」を東京・原宿にて開催します。

「暑さからも、喧騒からも、少しだけ離れて。」をコンセプトに、伝統的な茶屋に着想を得た空間を展開。和傘や畳を取り入れた特設シーティングを設置し、都会の夏の中でひと息つける空間を提供します。

会場では、米原康人氏が手がけた数量限定デザインモデル「glo(TM) Hilo SUMMER EDITION Designed by 米原康人（※1）」の特別展示を実施するほか、本イベントのためにセレクトしたリフレッシュメントドリンクをご用意しています。「日々のAtelier」が提案する“アートは、日常の中にある。”という価値観とともに、日本の夏の美意識を体感いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/177_2_893434b5b0cc3b4e4f3e24f6690169ed.jpg?v=202606190751 ]

■ アーティストプロフィール

米原 康人 （YASUTO YONEHARA ）

アーティスト

京都で活動する伝統工芸士。京扇子を中心に”箔押し”を専門とする職人で、伝統工芸が現代においてどのような価値やアイデンティティを伝えられるのかを問い続け、その思想をもとに商品・作品の制作と販売を行っている。

2009年より伝統工芸士・米原伸治に師事し、京扇子の箔押し技術を習得。現在は、茶道や能などの芸事・芸能で使う箔押し技術を用いて一般用途の扇子も手がける。

■各種イベントへの協賛

2026年夏に開催される各種イベントへの協賛も予定しており、「日々のAtelier」が提案する価値観や世界観を、音楽やカルチャーを楽しむ場を通じて発信し、アートをより身近に感じていただける機会を創出していきます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/177_3_f5e794f181c42d2ac8a37afe7506d1c0.jpg?v=202606190751 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/177_4_6cf112d292314d81ae7a6be465cf6e73.jpg?v=202606190751 ]

■「glo(TM) Hilo SUMMER EDITION Designed by 米原康人（※1）」製品概要

［1］期間限定ではなく、数量限定であることを意味します。在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

［2］公式オンラインストアはこちら：

・glo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/

・公式 glo(TM) Yahoo!店：https://shopping.geocities.jp/glo/

・公式glo(TM) 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/

・Amazon でもご購入いただけます。

［3］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態からフル充電されるまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。

［4］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態から80%の充電量に至るまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。

［5］セッション回数は、フル充電されたHiloデバイスもしくはglo(TM) Hilo Plus充電ケースの自社テストに基づいており、個人の使用状況により異なる場合があります。

加熱式たばこglo(TM)について

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

glo(TM)公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/

glo(TM)公式Instagramアカウント（@glo_japan）：

https://www.instagram.com/glo.japan/

フラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」：

https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。

当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。

変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni(TM)（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。

BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ヴァルト（virto(TM)）、ネオ（neo(TM)）、ベロ（VELO）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/177_5_2be6ad07f51d721257da696d8d599f0d.jpg?v=202606190751 ]