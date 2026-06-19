「心地よい空間をファンとみんなで創っていく」、OPENREC.tvが新サービス「mellow-fan（メローファン）」へ。

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：兵頭陽）が運営するライブ配信サービス

「OPENREC.tv（オープンレックティービー）」は、2026年7月1日、「心地よい空間をファンとみんなで創っていく」をコンセプトとするファンコミュニティサービス 「mellow-fan（メローファン）」 としてリニューアルいたします。あわせて、新サービスのブランドロゴを本日公開いたします。

▼リニューアル背景 https://openrecnext.amebaownd.com/posts/58813825

新コンセプト：「心地よい空間をファンとみんなで創っていく」

mellow-fanはクリエイターとファンが穏やかな(mellowな)深いつながりを感じられる場所を目指します。

高機能な配信ツールであること以上に、日々のコミュニティ内交流を通じた応援体験、イベント開催、グッズ起案といったコミュニティの熱量が、長く心地よく続いていくための「最高の土壌」を創ることに全力を注ぎます。

新ブランドロゴを公開

サービスのリニューアルに伴い、新しいシンボルとなるロゴを公開いたします。

ロゴにはmellow-fanが目指す「クリエイターとファンのあり方」に対する想いが込められています。

一筆書きのように繋がる波形は、「心電図」をモチーフにしています。mellow (クリエイター) とfan (ファン) の2つの頭文字をひとつのラインで繋ぐことで、クリエイターとファンの深く密接な関わりを表現しました。また、このラインは、穏やかで「心地よい」時間から、推しの作品に触れて「胸が高鳴る」瞬間まで、サービスを通じて生まれる皆様の豊かな感情の波も表しています。

左から右へ変化するグラデーションは、「マローティー」をテーマにしています。青色のお茶にレモンを絞ると魔法のようにピンク色へと変わるマローティーは、別名「夜明けのお茶」とも呼ばれています。

この色彩の変化には、「心地よい」時間から「胸が高鳴る」瞬間へと高まっていく感情の変化と重ね合わせつつも、リニューアルによって新たなスタートとなる「夜明け」を切る私たちの決意と、「推しに夢中になって、気づけば夜明けを迎えていた……」という、ファンの皆様の熱量あふれる愛おしい時間も、このグラデーションに重ね合わせています。

リニューアル概要

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115510/table/102_1_45e59ee22186d6568a3c178deae414a7.jpg?v=202606190751 ]

mellow-fanは、ゲーム実況者にとどまらず、アイドル・タレント・俳優など多様なジャンルのクリエイターがファンと深くつながれるプラットフォームを目指してまいります。コミュニティ・イベント・グッズを横断した応援体験の提供を通じ、クリエイターエコノミーの発展に貢献してまいります。

株式会社OPENRECについて

所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階

代表者：代表取締役 兵頭陽

設立：2022年12月28日

事業内容：ライブ配信事業

企業サイト：https://openrec.co.jp/

「mellow-fan」サービスサイト：後日公開

OPENREC公式X :https://x.com/OPENREC



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