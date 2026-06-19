父の日の「超」直前、今からネット通販でもまだ間に合う「土曜日営業店限定、2026年・父の日ギフト・売れ筋ランキング TOP20」。今、売れている商品は？

Groov株式会社

父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（ https://chichinohi.jp/ ）は、父の日前日、2026年6月20日(土)に営業し、かつ出荷配送が行われている父の日ギフト販売店舗に限定して、父の日ギフト・プレゼントを集計・ランキング化し、発表します。

■父の日前日でも当日までに届く父の日ギフト”ランキングTOP20” 詳細URL

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/(https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/)

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 34,073件、成果報酬成約件数 1,679件

調査期間：2026年6月1日～6月19日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

2026年の父の日は6月21日（日）

まだプレゼントを用意できていない方々に朗報です。日本最大の父の日ギフト専門情報メディアサイト「父の日.jp」が、2026年の「父の日前日の土曜日営業店限定、父の日ギフトランキング TOP20」を発表いたします。

このランキングは、アクセス統計(父の日.jp内)上位の商品を独自にランキング化しました。

父の日当日までのお届けが可能な6月20日（土）まで営業しているお店のアイテムを厳選。お急ぎの皆様、ここで紹介する商品なら、今から注文してもまだ父の日のプレゼントに間に合います。

近年、父の日商戦の競争激化により、直前期においても父の日当日までにお届けできる商品や店舗が増加しています。また最終の締め切り時間も遅くなる傾向にあり、消費者にとっては、ネット通販で父の日プレゼントの選択肢が増え、選びやすくなってきています。

なお、在庫状況、父の日当日お届けの締め切りは状況により変化します。ご注文の際は、各店舗内にある最新の納期情報をご確認の上、ご注文ください。

・ご注文の際は各店舗が設定している締め切り時間をご確認ください。

受付時間によっては「まだ間に合う」の表記があってもご希望のお日にちにお届けできないこともございます。

・お届けは本州エリアを基準にしています。

離島や一部地域、天候・交通事情等により、表記通りの日時にお届けできない場合がございます。また在庫状況によってはご覧になった時点で売り切れになっている可能性もございます。あらかじめご了承ください。

・当ランキングは 2026年6月1日～6月19日までのアクセス数を元に、父の日当日（6/21）のお届けが可能な商品で選定しています。

土曜日営業店限定、2026年・父の日ギフト・売れ筋ランキング TOP20

【1位】国産うなぎ3種セット

6月20日（土）14:00まで

1位にランクインしたのはうなぎの名店、「かわすい」の本気の国産うなぎ蒲焼きセット。特大うなぎ・うな丼がすぐに食べられる蒲焼きカット・ひつまぶしや色々な料理に使える刻みうなぎが入ったボリュームたっぷりのお楽しみギフト。これから迎える暑い夏に備えて、スタミナ満点のうなぎをお父さんにプレゼントして元気になってもらえる嬉しいギフト。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

締め切り：6月20日（土）14:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank1

【2位】父の日用スリーブ付き アサヒビール 5種12缶セット

父の日らしい専用スリーブ付きで贈れる、アサヒビール5種12缶の飲み比べセット。飲み慣れた定番ブランドの安心感と、複数の味を楽しめる特別感が魅力です。ビール好きのお父さんに贈りやすい父の日の王道ギフトです。

店舗名：酒のビッグボス

価格：3,097円

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank2

【3位】具材が丸ごと入った極上お茶漬けセット

6月20日（土）14:00まで

贅沢なひとときを贈るなら、こちらの高級海鮮お茶漬けセットがおすすめです。全8種の豪華な具材が丸ごと入った、まさに“食べる宝石箱”。常温保存ができ、365日いつでも出荷可能なので、父の日のギフトにもぴったりです。ご飯にのせてお湯をかけるだけで、極上の味わいが広がります。送料無料で手軽に贈れるのも嬉しいポイントです。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

締め切り：6月20日（土）14:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank3

【4位】うなぎ 国産 蒲焼きギフト [1～2人前]

鰻一筋の老舗専門店が手がける、国産うなぎ蒲焼きギフト。白焼き後にじっくり蒸して焼き上げるこだわり製法で、ふっくらとした食感と香ばしい味わいを楽しめます。少人数でも贈りやすく、特別感のある父の日グルメとして支持を集めました。

店舗名：浜名湖 うなぎのたなか

価格：5,180円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank4

【5位】そっと足を乗せるだけでゆったり癒やされる「足枕」 枕と眠りのおやすみショップ！

6月20日（土）15:00まで

超極小ビーズが足をふんわり包み込む、人気シリーズ「王様の足枕」。足を乗せるだけでリラックスでき、仕事や外出で疲れたお父さんの休息時間をサポートします。専用ラッピングやメッセージカードにも対応し、健康を気遣う父の日ギフトとして選ばれました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円～※送料別

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank5

【6位】5種飲み比べ 父の日限定クラフトビールギフト

よなよなエールをはじめ、個性豊かな5種のクラフトビールを楽しめる飲み比べセット。料理や気分に合わせて選べる楽しさに加え、父の日限定包装やメッセージカード付きの特別感も魅力です。

店舗名：よなよなの里 エールビール醸造所

価格：3,080円

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank6

【7位】職人技が光る、紅白うなぎセット

創業70年のうなぎ専門店が手がける、国産うなぎの蒲焼きと白焼きを楽しめる紅白セット。香ばしい蒲焼きと、素材本来の旨みを楽しめる白焼きの両方を味わえる贅沢さが魅力です。グルメなお父さんに喜ばれる高級父の日ギフトとしてランクインしました。

店舗名：豊橋うなぎ 夏目商店

価格：5,715円～

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank7

【８位】お酒好きのお父さんに老舗の贅沢おつまみ

創業100余年の老舗がお届けする贅沢おつまみセット。7種の珍味を詰め合わせた贅沢おつまみセット。ビールや日本酒、焼酎にも合わせやすく、毎日の晩酌を楽しみに変えてくれます。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：3,480円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank8

【9位】コラントッテ レスノ RESNO 磁気枕

コラントッテの磁気枕「MAG-RA（マグーラ）」は、管理医療機器として磁気の力で首・肩の血行を改善し、コリの緩和をサポートする高機能まくらです。首元をしっかり支える独自形状と優れた通気性で、快適な寝姿勢と睡眠環境を実現。丸洗いできるため清潔に使えるのも魅力です。睡眠中の首や肩への負担が気になる方へのギフトとして注目を集め、健康を気遣う父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：コラントッテ公式

価格：22,000円

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank9

【10位】ワインのように香るアイスコーヒーと花束スイーツセット

ワインのような華やかな香りを楽しめるスペシャルティコーヒーと、花束をイメージした彩り豊かなスイーツを詰め合わせた特別感あふれるギフトセット。コーヒー好きのお父さんはもちろん、甘いものが好きな方にも喜ばれる内容です。見た目の華やかさと上質な味わいを兼ね備えており、「ありがとう」の気持ちをおしゃれに伝えられる父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank10

【11位】父の日に“心地よさ”を贈る。Fabric Plus ガーゼケット

6月20日（土）15:00まで

汗ばむ季節もさらりと心地よく使える、日本製のガーゼケット。洗うほどにふんわり柔らかくなり、通気性・吸水性にも優れています。寝苦しい夜の快適な睡眠をサポートし、お父さんのくつろぎ時間に寄り添う実用的な父の日ギフトとして支持されました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：6,270円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank11

【12位】人気の王様の足枕から男の足枕が登場！

6月20日（土）15:00まで

テレビでも頻繁に紹介され、累計20万個以上の販売実績を誇る人気の足枕シリーズ「王様の足枕」から男性専用版として男の足枕が登場し、ランクインとなりました。お父さんの疲れを癒やす、健康を意識したプレゼントとして人気です。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：4,500円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank12

【13位】おつまみベスト9（ナイン）厳選おつまみ9種セット

お酒好きなお父さんへ、笑みがこぼれる贅沢な晩酌時間を贈りませんか？バラエティ豊かなおつまみが9種類も詰まった食べ比べセット。どれもお酒と相性抜群で、飽きのこないラインアップです。感謝の気持ちを込めた贈り物として、お父さんの夜の楽しみを彩る特別なプレゼントにぴったりです。

店舗名：おつまみギャラリー伊万里

価格：3,222円～

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank13

【14位】フレーバー ナッツ 4種 詰め合わせ

父の日に贈りたい、テレビ番組でも紹介された人気のおつまみギフト。ナッツパティシエが厳選した4種類のフレーバーを小分けにした詰め合わせは、ビールやお酒のお供に最適でお父さんのおやつとしても喜ばれます。日頃の感謝をおしゃれに伝える父の日の贈り物としておすすめです。

店舗名：モノプロ ギフト

価格：2,385円～

締め切り：6月20日（土）06:59まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank14

【15位】極上乾きものおつまみギフトセット（7種詰め合わせ）

お酒好きの店主が厳選した最強おつまみセットがランクイン！長崎心泉堂の「おつまみギフトセット」は、厳選された7種の乾き物を詰め合わせた贅沢なセットです。ビールや日本酒、焼酎など、さまざまなお酒との相性も抜群で、お父さんの晩酌タイムをより豊かに演出します。日頃の感謝を伝えるプレゼントとして、心温まるひとときを贈ってみてはいかがでしょうか。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：3,480円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank15

【16位】ありがとうを伝える家飲みセット！贅沢ビールと絶品おつまみギフト

「馨和 KAGUA」や軽井沢ビールなどのクラフトビールに、厳選おつまみを組み合わせた家飲みギフト。ビールごとの個性と料理との相性を楽しめる点が魅力です。晩酌時間をワンランク上げる、見栄えの良い父の日ギフトとして人気を集めました。

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,580円

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank1(https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank16)6(https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank16)

【17位】スタバの人気コーヒーと美味しいケーキのギフトセット

スターバックスのドリップコーヒーと、選べるパウンドケーキを組み合わせたカフェギフト。自宅で気軽に上質なコーヒータイムを楽しめるうえ、スイーツとの相性も抜群です。おしゃれなギフト感と贈りやすさが評価され、父の日ギフトにぴったりです。

店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：1,960円

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank17

【18位】月桂冠 日本酒飲み比べセット ミニボトル5本

金賞受賞酒を含む純米大吟醸や大吟醸、生酒など、月桂冠こだわりの日本酒5種類を飲み比べできる贅沢なギフトセット。辛口から甘口まで幅広い味わいを楽しめるため、日本酒好きのお父さんへの贈り物にぴったりです。ミニボトル仕様で飲み切りやすく、気分に合わせて飲み比べを楽しめる点も人気の理由です。

店舗名：月桂冠オンラインショップ

価格：3,960円

締め切り：6月20日（土）14:59まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank18

【19位】おつまみ最強セット

ナッツやおかき、乾き物などバラエティ豊かな味わいを小分け包装で楽しめるため、晩酌のお供はもちろん、おやつにもぴったりです。日持ちがして少しずつ味わえる実用性の高さも人気の理由。好みが分からないお父さんにも贈りやすい、父の日の定番おつまみギフトです。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：4,380円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank19

【20位】ベアレン クラフトビール飲み比べギフト

世界的なビールコンテストで評価された本格クラフトビールを飲み比べできるセット。常温保存が可能で贈りやすく、父の日の定番であるビールギフトの中でも品質の高さが支持されています。特別感と実用性を兼ね備えた王道ギフトです。

店舗名：ベアレンビール【公式】

価格：2,500円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/#rank20

数年前までは、父の日当日にギフトを届けるための注文受付締め切りは、2～3日前に設定するショップが一般的でした。しかし2026年は、父の日ギフト商戦の競争激化に加え、物流体制や土日出荷対応の強化が進んだことで、「父の日前日、あるいは土曜日の注文でも当日配送可能」とするショップが増加しています。

さらに今年は、物価高の影響による慎重な消費行動や、ソーシャルギフト（eギフト）の普及もあり、消費者の購買行動が「早めの準備」から「直前まで比較・検討するスタイル」へとシフト。父の日.jpでは、この動きを2026年の新トレンドとして「ジャストインタイム贈答」と分析しています。

また、母の日は生花ギフトの比率が高く、配送や在庫の都合から直前対応が難しい傾向があります。一方で父の日は、うなぎやお酒、グルメ、スイーツ、雑貨など商材の幅が広く、直前でも対応しやすい商品が豊富です。そのため、父の日ギフト市場では、当日直前まで需要が継続しやすい特徴があり、今年もラストスパート需要の高まりが見られています。

■父の日前日でも当日までに届く父の日ギフト”ランキングTOP20” 詳細URL

https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/(https://chichinohi.jp/chokuzen-madamaniau/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

掲載について

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取材について

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メールフォーム：https://www.groov.co.jp/contact/

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