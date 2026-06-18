【最大57%OFF】年に一度の特大イベント！夏のドライブ準備をお得に。自社公式オンラインショップ「KEIYO BASE店」限定で開催

株式会社慶洋エンジニアリング株式会社慶洋エンジニアリングの決算SALE

株式会社慶洋エンジニアリング（東京都港区新橋）は、公日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、自社公式オンラインショップ「KEIYO BASE店」限定で年に一度の大決算セールを、6月30日まで開催いたします。

本セールでは、これからの夏のドライブシーズンに向けたカー用品をはじめ、人気のアイテムのミラータッチカーアダプター（AN-S155）をはじめ、有線Apple CarPlay（AN-S134MAX）、コンパクトデザインドライブレコーダー（AN-R110）、整備品などが最大57%OFFの特別価格でお求めいただけます。お得に手に入る整備品まで、数量限定の特別プライスでご用意いたしました。

これから本格化する夏の行楽シーズンや帰省に向けて、事前の準備に最適なラインナップを豊富に取り揃えております。大変お得なこの機会に、ぜひ公式オンラインショップでのお買い物をお楽しみください。

BASE :https://shop.keiyoeng.co.jp/categories/7387283

AN-R110コンパクトデザインドライブレコーダーAN-R110

前後カメラへのフルHDおよびSTARVIS搭載による夜間の鮮明な記録機能とコンパクトな2.7インチタッチパネル液晶を備え動体および衝撃検知対応の駐車監視システムと32GBのmicroSDカードや常時電源ケーブルを同梱したドライブレコーダー

ミラータッチカーアダプター 車載ミラーリング iPhone/Android対応 AN-S155

有線CarPlayポートに接続するだけでTVキャンセラー不要で走行中もカースピーカーからの高音質な動画視聴が可能となり、スマートフォンの性能や通信をそのまま活かした快適な動作と面倒な設定不要のミラーリング環境を実現するiPhone/Android対応カーアダプター

AN-S155AN-S134MAXCar Play/Android Auto+HDMIマルチメディアアダプターAN-S134MAX

有線CarPlayポートに接続するだけでTVキャンセラー不要でFire TV Stick等のHDMI機器による走行中の動画視聴とCarPlayおよびAndroid Autoの自動ワイヤレス化を同時に実現し、エンタメ画面とナビ画面のスムーズな切替機能や着信時の自動切替機能を備えたマルチメディアアダプター

■ 「決算SALE」キャンペーン概要

実施期間: 6月16日 ～ 6月30日

割引内容: 対象商品が最大57％OFF

対象店舗: KEIYO公式オンラインショップ（BASE）

KEIYO公式ショップ トップページ: https://shop.keiyoeng.co.jp/

※セール対象商品の詳細や価格については、上記のセール特設ページよりご確認ください。

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名: 株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役: 中井 利幸

事業内容: 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立: 1986年8月22日

HP: https://www.keiyoeng.co.jp/