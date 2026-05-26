株式会社空調服(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷 透)は、世界中で愛されるSFの金字塔『スター・ウォーズ』シリーズのデザインを採用した、特別なTシャツ型の空調服(R)および専用デバイス(18Vスターターキット)を、2026年5月27日(水)正午より公式ECサイトにて限定発売いたします。





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本製品は、「ダース・ベイダー」と「マンダロリアン(ディン・ジャリン)」の2つの象徴的なキャラクターをモチーフに、最新の冷却技術とファッション性を融合させた、ライフスタイルを彩る究極のファンアイテムです。









■ デザインとテクノロジーの融合

＜空調服(R)半袖Tシャツの特長＞

生地

Tシャツの内側には、熱移動の速い中空ナイロン糸、表面に吸湿性の高い綿を使用した生地を採用し、ファンの風で熱や湿気を効率よく逃がして快適さを保ちます。





シルエット

街着としても馴染むリラックス感のあるワイドシルエットに仕上げています。





実用性

デザイン性を損なわないよう、内側にバッテリー専用の収納ポケットを完備しています。





＜デバイスの特徴＞

最大風量106L/秒を誇る、超強力な18Vスターターキットを展開。各キャラクターのシンボルを冠した特別仕様のデバイスに仕上げました。









■ 製品ラインナップ

(1)ダース・ベイダー モデル

＜空調服(R) 半袖Tシャツ＞

『ローグ・ワン』のグラフィックを大胆に配置。





DV_ウェア＆デバイス





＜空調服(R) スターターキット(18V)＞

帝国軍の象徴「インペリアル・エンブレム」を冠した特別仕様。マットとメタルの異なる「黒」が織りなす重厚な質感が特徴です。





(2)マンダロリアン(ディン・ジャリン) モデル

＜空調服(R) 半袖Tシャツ＞

主人公ディン・ジャリンの象徴的なグラフィックを配置。





DD_ウェア＆デバイス





＜空調服(R) スターターキット(18V)＞

ディン・ジャリンとグローグーを結ぶ「マッドホーン」の印章を施しました。

「ベスカー装甲」をイメージしたメタルシルバーに仕上げました。









■販売情報

＜発売日時＞

2026年5月27日(水)PM12:00～





＜販売場所＞

空調服(R)公式ECサイト限定販売

スター・ウォーズ特設ページ

https://9229.co.jp/starwars/





＜価格＞

空調服(R) 半袖Tシャツ 各13,200円(サイズ： M・L・LL・3L)

空調服(R) スターターキット(18V) 各33,000円





本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社空調服が製造したものです。









【会社概要】

株式会社空調服

本社 ：東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスIIビル4階

事業内容：空調服(R)及び関連商品、空調ヘルメット(R)、空調ベッド(R)、

どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。