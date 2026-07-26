球団発表

メッツは25日（日本時間26日）、フアン・ソト外野手を左ふくはぎの肉離れのため、10日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。苦戦するチームにあって圧倒的な打撃を披露していた天才の離脱はあまりに大きな痛手となる。

ソトは2024年オフ、大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1253億3800万円）の大型契約を結んでメッツに加入した。1年目は38盗塁でタイトルを獲得し、自己最多の43本塁打をマークした。

今季は4月に右ふくらはぎの痛みで15試合を欠場。16日（同17日）のフィリーズ戦でも左ふくらはぎのけいれんで交代し、指名打者に専念していた。前日24日（同25日）のドジャース戦も「2番・DH」で先発し、2打席連続四球で出塁していたものの、6回の第3打席前に途中交代。球団は「左ふくらはぎの痛み」と発表していた。

メッツ2年目の今季はリーグ1位の出塁率.408＆OPS.947をマークして打線をけん引していた。開幕から低調のチームは25日（同26日）時点で43勝61敗でナ・リーグ東地区最下位と低迷。首位から18.5ゲーム差とプレーオフ進出はかなり厳しい状況にある。（Full-Count編集部）