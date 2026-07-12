彼氏なんてまだまだ先だと思っていたのに、娘からいきなり「妊娠した」と言われてしまった人も。今回は、そんな体験をしたあるお母さんのエピソードをご紹介します。

いつも女友達としか…

「高2の娘が、中学からの女友達の家でよくお泊まりをしていました。親御さんも『いつでも来て』とおっしゃっていて、お互いの家に泊まり合う関係でした。

そんなある日、娘から妊娠したと言われました……。彼氏がいたなんて聞いたことがないし、いつも女友達としか出かけていないのに。娘を問い詰めたら、女友達と遊びに行くと嘘をついて、彼氏に会いに行っていたそうなんです。

彼は一人暮らししている大学1年生。女友達の家ではなく彼の家でお泊まりしていたそうで……。娘の嘘を信じていた私ってなんてバカなんだろう……。

相手の両親とも話し合いましたが、『高校生の子どもを堂々と泊まりに行かせるなんて、随分と放任主義なんですね』なんて嫌味を言われました。自分の息子がしたことはどうなの？ と言い返したかったけれど、娘の嘘を見抜けなかったのは事実だし……。結局、娘は中絶することに。心にも体にも傷をつけてしまいました……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年5月）

▽ 彼氏の家に泊まると言ったら反対されるから嘘をついたのでしょうね……。成長するにつれて子どもは嘘をつくのも上手くなっていきますし、お友達の親御さんに毎回お礼の連絡をしていたら、気づけたのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。