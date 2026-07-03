【スクープ】椎名林檎×成田悠輔 異色の“超ビッグカップル”誕生！ 「ジャズライブ親密デート」写真

国民的アーティスト×カリスマ経済学者の熱愛発覚！

音界の女王と知のカリスマ――異色の“超ビッグカップル”が人知れず愛を育んでいた。

５月下旬の夜７時半頃、都内にあるジャズライブレストラン『ブルーノート東京』から一組の男女が姿を現した。丸みのあるミニボブヘアに毛先をクルリとさせた外巻きスタイル。マスクから覗くクリッとした目元が特徴的なこの女性は、“国民的アーティスト”の椎名林檎（47）だ。

白いロングＴシャツに、超高級ブランドのサロペットコーデでのんびり歩く姿からは、貫禄よりも少女のようなあどけなさが感じられる。

そんな椎名が寄り添っていたのは、彼女よりも頭一つ分身長が高く、スラリとしたスタイルのメガネをかけた男性だ。男性はひたすらスマホの画面を眺めながら歩いている。どことなくインテリ系の雰囲気が漂っているが……。

それもそのはず、彼は“令和のカリスマ経済学者”と称される成田悠輔（40）だったのだ。

「椎名は’98年に『幸福論』でデビューすると、『歌舞伎町の女王』『ここでキスして。』『本能』などヒット曲を連発。’99年発売のファースト・アルバム『無罪モラトリアム』はミリオンヒット、’00年発売のセカンド・アルバム『勝訴ストリップ』は230万枚を超える大ヒットを記録するなど、日本の音楽史に大きな足跡を残しました。

’04年にはバンド『東京事変』を結成し、ソロとバンド合わせて計11回の『ＮＨＫ紅白歌合戦』に出場。誰もが知る“国民的アーティスト”と言えるでしょう」（音楽業界関係者）

一方の成田は東京大学卒業後、米・マサチューセッツ工科大学で博士号を取得。米・イェール大学の助教授を務める気鋭の経済学者として知られている一方、起業家としても活動。

近年は『報道ステーション』（テレビ朝日系）をはじめとしたテレビ番組やＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ＰIＶＯＴ』への出演など、各メディアで見ない日はないほどの人気コメンテーターぶりだ。

才能に惹かれ合った二人

この日、ブルーノート東京では数々のグラミー賞に輝く人気トランペッターのアルトゥーロ・サンドバル（76）が最新アルバム『ＳＡＮＧU´』を携えて８年ぶりの来日公演を開催していた。どうやら椎名と成田は二人でジャズライブ鑑賞を楽しんでいたようで、ちょうど一緒に会場から出てきたところだった。

あらかじめ予約していたと思われるハイヤーを見つけると、まず先に成田が乗り込む。その背中を追うように椎名も乗り込むと、車はすぐさま発進。彼女の自宅マンション前で停車し、そのまま連れ立って建物内へと入っていった。

「二人が知り合ったきっかけは昨年12月発売の月刊『文藝春秋』の『成田悠輔の聞かれちゃいけない話』での対談だと言われています。普段は集合時間ちょうどに来る成田さんが、椎名さんとの対談の日は早めに姿を現し、相当緊張した面持ちだったそうです。

対談では14歳の時に初めて自分の稼いだお金で行ったのが椎名さんのライブだったことや、音楽の原体験も彼女であったことを告白。どんなビッグネームが相手でも動じない成田さんが、椎名さんにだけは特別惚れ込んでいる様子だったそう。音楽の話から文化論や人生観まで本音で語り合った二人は、この日を機に急速に距離が縮まっていったようです」（スポーツ紙記者）

二人がマンション内に消えてから約１時間が経った夜９時過ぎ。成田はミニキャリーケースを転がしながら再び現れた。憧れの人と過ごした時間を噛みしめるかのように、夜風に当たりながらゆっくりと帰路に就く姿が印象的だった。

出会ってからわずか半年――芸能界随一の“異色カップル”が誕生した。

『FRIDAY』2026年7月17・24日合併号より