『スワロウテイル』30年の時を超え4Kリマスター上映決定！ 岩井俊二監督が完全監修
公開から30年となる岩井俊二監督の映画『スワロウテイル』が、監督完全監修のもと4Kリマスター化・Dolby Atmos化され、『スワロウテイル 4Kリマスター』として9月4日より全国公開となることが決まった。併せて、本ビジュアルが解禁された。
【写真】名作蘇る『スワロウテイル 4Kリマスター』場面写真
1996年9月14日の公開当時、33歳の若手映像作家だった岩井俊二が、『Love Letter』に続いて世に放った長編映画第2作が『スワロウテイル』。先んじて2025年の東京国際映画祭にて4K版が上映されたが、この度公開となる『スワロウテイル 4Kリマスター』は、この東京国際映画祭上映バージョンにさらにブラッシュアップを重ねたものとなる。
『スワロウテイル』は、かつて“円”が世界で一番力を持っていた頃の架空都市を舞台にした物語。いつかのゴールドラッシュのような輝きを放つその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んでさげすんでいた。
そんな街で、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやってきたイェンタウンの娼婦（しょうふ）グリコが出会う。名もなき少女は胸にアゲハチョウのタトゥーを彫っているグリコに”アゲハ”と名付けられ、上海出身のフェイホン、謎めいた男ランらが集うなんでも屋「青空」で働き始めるのだった。
三上博史、Chara、伊藤歩、江口洋介、アンディ・ホイ、渡部篤郎、山口智子、大塚寧々、桃井かおりといったキャストが集結。英語・中国語・日本語が入り混じる混沌（こんとん）とした世界観の中、夢を追う者たちの輝きをエネルギッシュに体現している。
スタッフには、撮影の篠田昇、照明の中村裕樹、美術の種田洋平らが集結した。そして、音楽監督・小林武史が手掛けた劇中のバンド“YEN TOWN BAND”による名曲の数々が作品を彩る。
この度発表された新たなビジュアルは、初公開時の宣伝ポスターにも使われた、子供たちが紙幣に空いた穴からこちらをのぞき見ているデザインがベースとなっている。今回は写真をカラー版に刷新し、新しい英語ロゴを大胆に配置。作品の30周年メモリアルイヤーにふさわしい、懐かしくも新しいデザインとなっている。
公開30周年にあたり、岩井俊二監督は「この映画が作られた頃、1995年には1ドル＝79円に達し、円は世界でも屈指の通貨でした。そんな時代を御伽話のように描いた本作には、自分なりの映画への憧れが山ほど詰まっていました。あれから30年。映画なるものと自分なりに向き合って来て、いろいろ格闘しているうちにあっという間に過ぎ去った歳月。円が強かった時代は本当に遠い昔になってしまった。映画という竜宮城にでもいたかのような錯覚を覚えながら、しかし今なおその場所で創作を続けられていることには感謝しかありません。映画作りは愉し過ぎる。これからはそんな愉しさを伝える活動もやって行けたら、などと考えたりしています」とコメントを寄せた。
映画『スワロウテイル 4Kリマスター』は、9月4日より全国公開。
【写真】名作蘇る『スワロウテイル 4Kリマスター』場面写真
1996年9月14日の公開当時、33歳の若手映像作家だった岩井俊二が、『Love Letter』に続いて世に放った長編映画第2作が『スワロウテイル』。先んじて2025年の東京国際映画祭にて4K版が上映されたが、この度公開となる『スワロウテイル 4Kリマスター』は、この東京国際映画祭上映バージョンにさらにブラッシュアップを重ねたものとなる。
そんな街で、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやってきたイェンタウンの娼婦（しょうふ）グリコが出会う。名もなき少女は胸にアゲハチョウのタトゥーを彫っているグリコに”アゲハ”と名付けられ、上海出身のフェイホン、謎めいた男ランらが集うなんでも屋「青空」で働き始めるのだった。
三上博史、Chara、伊藤歩、江口洋介、アンディ・ホイ、渡部篤郎、山口智子、大塚寧々、桃井かおりといったキャストが集結。英語・中国語・日本語が入り混じる混沌（こんとん）とした世界観の中、夢を追う者たちの輝きをエネルギッシュに体現している。
スタッフには、撮影の篠田昇、照明の中村裕樹、美術の種田洋平らが集結した。そして、音楽監督・小林武史が手掛けた劇中のバンド“YEN TOWN BAND”による名曲の数々が作品を彩る。
この度発表された新たなビジュアルは、初公開時の宣伝ポスターにも使われた、子供たちが紙幣に空いた穴からこちらをのぞき見ているデザインがベースとなっている。今回は写真をカラー版に刷新し、新しい英語ロゴを大胆に配置。作品の30周年メモリアルイヤーにふさわしい、懐かしくも新しいデザインとなっている。
公開30周年にあたり、岩井俊二監督は「この映画が作られた頃、1995年には1ドル＝79円に達し、円は世界でも屈指の通貨でした。そんな時代を御伽話のように描いた本作には、自分なりの映画への憧れが山ほど詰まっていました。あれから30年。映画なるものと自分なりに向き合って来て、いろいろ格闘しているうちにあっという間に過ぎ去った歳月。円が強かった時代は本当に遠い昔になってしまった。映画という竜宮城にでもいたかのような錯覚を覚えながら、しかし今なおその場所で創作を続けられていることには感謝しかありません。映画作りは愉し過ぎる。これからはそんな愉しさを伝える活動もやって行けたら、などと考えたりしています」とコメントを寄せた。
映画『スワロウテイル 4Kリマスター』は、9月4日より全国公開。