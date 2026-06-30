【アンカー： ポケモン デザインの充電・オーディオ製品】 7月6日11時 発売予定

アンカー・ジャパンは、ポケモンデザインの充電・オーディオ製品を7月6日11時に発売する。

今回のアンカーとポケモンコラボでは、日常使いしやすいシルエットデザインを踏襲し、ピカチュウがモチーフの「Anker USB 急速充電器 70W」や「Anker トラベルアダプタ」、「Anker トラベルポーチ」をラインナップ。さらに、イヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i」はピカチュウモデルに加えて、イーブイモデルも登場する。

5月に発表されていたが、今回7月6日11時に発売となることが決定。直営店「Anker Store」のほか、通販サイト「Amazon」、「楽天」、一部家電量販店にて販売予定となっている。

Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル（価格：7,990円）

Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル（価格：5,990円）

Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル（価格：3,990円）

Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル（価格：13,990円）

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokémon

ポケットモンスター･ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの商標です。

Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

