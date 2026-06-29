[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇142銘柄・下落84銘柄（東証終値比）
6月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは253銘柄。東証終値比で上昇は142銘柄、下落は84銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は590円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3989> シェアテク 1445 +300（ +26.2%）
2位 <7815> 東京ボード 386 +80（ +26.1%）
3位 <584A> ＬｉＮＫＸ 3775 +700（ +22.8%）
4位 <6696> トラースＯＰ 387 +65（ +20.2%）
5位 <4446> リンクユーＧ 914 +150（ +19.6%）
6位 <7140> ペットゴー 974 +150（ +18.2%）
7位 <4395> アクリート 1099 +167（ +17.9%）
8位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 696 +100（ +16.8%）
9位 <339A> プログレス 1049 +150（ +16.7%）
10位 <6166> 中村超硬 733 +67（ +10.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6584> 三桜工 879 -70（ -7.4%）
2位 <4933> Ｉｎｅ 1070 -75（ -6.6%）
3位 <3681> ブイキューブ 9.4 -0.6（ -6.0%）
4位 <4579> ラクオリア 450 -25（ -5.3%）
5位 <7965> 象印 1360 -74（ -5.2%）
6位 <3903> ｇｕｍｉ 215.9 -11.1（ -4.9%）
7位 <7369> メイホーＨＤ 308.2 -14.8（ -4.6%）
8位 <3261> グラン 364.2 -14.8（ -3.9%）
9位 <9119> 飯野海 1350 -50（ -3.6%）
10位 <2388> ウェッジＨＤ 41.5 -1.5（ -3.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 700 +27.1（ +4.0%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2769 +94.0（ +3.5%）
3位 <4005> 住友化 527.5 +11.8（ +2.3%）
4位 <6981> 村田製 10958 +218（ +2.0%）
5位 <4755> 楽天グループ 725.9 +11.4（ +1.6%）
6位 <5801> 古河電 4479 +60（ +1.4%）
7位 <4523> エーザイ 4200 +55（ +1.3%）
8位 <4062> イビデン 24000 +300（ +1.3%）
9位 <6857> アドテスト 32350 +400（ +1.3%）
10位 <4004> レゾナック 18050 +185（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5108> ブリヂストン 3392.2 -31.8（ -0.9%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1515 -14.0（ -0.9%）
3位 <1802> 大林組 3245.5 -26.5（ -0.8%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2701 -16.0（ -0.6%）
5位 <7267> ホンダ 1468.3 -7.7（ -0.5%）
6位 <2502> アサヒ 1568 -5.5（ -0.3%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4250 -10（ -0.2%）
8位 <6758> ソニーＧ 3294.3 -4.7（ -0.1%）
9位 <4689> ラインヤフー 423 -0.5（ -0.1%）
10位 <8750> 第一ライフ 1737 -2.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3989> シェアテク 1445 +300（ +26.2%）
2位 <7815> 東京ボード 386 +80（ +26.1%）
3位 <584A> ＬｉＮＫＸ 3775 +700（ +22.8%）
4位 <6696> トラースＯＰ 387 +65（ +20.2%）
5位 <4446> リンクユーＧ 914 +150（ +19.6%）
6位 <7140> ペットゴー 974 +150（ +18.2%）
7位 <4395> アクリート 1099 +167（ +17.9%）
8位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 696 +100（ +16.8%）
9位 <339A> プログレス 1049 +150（ +16.7%）
10位 <6166> 中村超硬 733 +67（ +10.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6584> 三桜工 879 -70（ -7.4%）
2位 <4933> Ｉｎｅ 1070 -75（ -6.6%）
3位 <3681> ブイキューブ 9.4 -0.6（ -6.0%）
4位 <4579> ラクオリア 450 -25（ -5.3%）
5位 <7965> 象印 1360 -74（ -5.2%）
6位 <3903> ｇｕｍｉ 215.9 -11.1（ -4.9%）
7位 <7369> メイホーＨＤ 308.2 -14.8（ -4.6%）
8位 <3261> グラン 364.2 -14.8（ -3.9%）
9位 <9119> 飯野海 1350 -50（ -3.6%）
10位 <2388> ウェッジＨＤ 41.5 -1.5（ -3.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 700 +27.1（ +4.0%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2769 +94.0（ +3.5%）
3位 <4005> 住友化 527.5 +11.8（ +2.3%）
4位 <6981> 村田製 10958 +218（ +2.0%）
5位 <4755> 楽天グループ 725.9 +11.4（ +1.6%）
6位 <5801> 古河電 4479 +60（ +1.4%）
7位 <4523> エーザイ 4200 +55（ +1.3%）
8位 <4062> イビデン 24000 +300（ +1.3%）
9位 <6857> アドテスト 32350 +400（ +1.3%）
10位 <4004> レゾナック 18050 +185（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5108> ブリヂストン 3392.2 -31.8（ -0.9%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1515 -14.0（ -0.9%）
3位 <1802> 大林組 3245.5 -26.5（ -0.8%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2701 -16.0（ -0.6%）
5位 <7267> ホンダ 1468.3 -7.7（ -0.5%）
6位 <2502> アサヒ 1568 -5.5（ -0.3%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4250 -10（ -0.2%）
8位 <6758> ソニーＧ 3294.3 -4.7（ -0.1%）
9位 <4689> ラインヤフー 423 -0.5（ -0.1%）
10位 <8750> 第一ライフ 1737 -2.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース