　6月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは253銘柄。東証終値比で上昇は142銘柄、下落は84銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は590円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3989>　シェアテク　　　　 1445　 +300（ +26.2%）
2位 <7815>　東京ボード　　　　　386　　+80（ +26.1%）
3位 <584A>　ＬｉＮＫＸ　　　　 3775　 +700（ +22.8%）
4位 <6696>　トラースＯＰ　　　　387　　+65（ +20.2%）
5位 <4446>　リンクユーＧ　　　　914　 +150（ +19.6%）
6位 <7140>　ペットゴー　　　　　974　 +150（ +18.2%）
7位 <4395>　アクリート　　　　 1099　 +167（ +17.9%）
8位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　　696　 +100（ +16.8%）
9位 <339A>　プログレス　　　　 1049　 +150（ +16.7%）
10位 <6166>　中村超硬　　　　　　733　　+67（ +10.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6584>　三桜工　　　　　　　879　　-70（　-7.4%）
2位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1070　　-75（　-6.6%）
3位 <3681>　ブイキューブ　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
4位 <4579>　ラクオリア　　　　　450　　-25（　-5.3%）
5位 <7965>　象印　　　　　　　 1360　　-74（　-5.2%）
6位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　215.9　-11.1（　-4.9%）
7位 <7369>　メイホーＨＤ　　　308.2　-14.8（　-4.6%）
8位 <3261>　グラン　　　　　　364.2　-14.8（　-3.9%）
9位 <9119>　飯野海　　　　　　 1350　　-50（　-3.6%）
10位 <2388>　ウェッジＨＤ　　　 41.5　 -1.5（　-3.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　700　+27.1（　+4.0%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2769　+94.0（　+3.5%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　527.5　+11.8（　+2.3%）
4位 <6981>　村田製　　　　　　10958　 +218（　+2.0%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　725.9　+11.4（　+1.6%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　 4479　　+60（　+1.4%）
7位 <4523>　エーザイ　　　　　 4200　　+55（　+1.3%）
8位 <4062>　イビデン　　　　　24000　 +300（　+1.3%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　32350　 +400（　+1.3%）
10位 <4004>　レゾナック　　　　18050　 +185（　+1.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5108>　ブリヂストン　　 3392.2　-31.8（　-0.9%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1515　-14.0（　-0.9%）
3位 <1802>　大林組　　　　　 3245.5　-26.5（　-0.8%）
4位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2701　-16.0（　-0.6%）
5位 <7267>　ホンダ　　　　　 1468.3　 -7.7（　-0.5%）
6位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1568　 -5.5（　-0.3%）
7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4250　　-10（　-0.2%）
8位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3294.3　 -4.7（　-0.1%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　423　 -0.5（　-0.1%）
10位 <8750>　第一ライフ　　　　 1737　 -2.0（　-0.1%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース