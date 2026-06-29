元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が29日までに自身のインスタグラムを更新。黒のブラトップ＆スパッツ姿でのポージングトレーニングを公開した。

「8/9のフィットネスの大会に向けて頑張っております！！規定のポーズを習いに行ったら、やっぱりヒールが難しくて…課題が浮き彫りになりました」と、黒のブラトップ＆スパッツ姿でポージングトレーニングしている写真などをアップ。

「観覧チケットも販売開始されたのでみなさんが来てくれると信じて練習、トレーニング頑張ります！！！」などと意気込み、「決勝までいけたら…ランウェイを歩けるみたいです！！ランウェイを歩くのを夢見て…」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「シンデレラ！」「応援行きたいっ！」「綺麗」「ナイスプロポーション」「素敵ですよ〜」などの声が寄せられている。

時東は05年に元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴び、翌年にはつんく♂プロデュース曲でブレークした。昨年、10年ぶりにグラビア活動を再開。

プライベートでは、16年10月にはDAISHIと結婚したことを明かし、22年3月に第1子となる男児を出産した。