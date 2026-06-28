「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」（税込 9900円）

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　着せ替え人形「リカちゃん」とピーターラビットが初コラボレーションした「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」が、7月4日（土）から、全国の「フォトジェニックリカショップ」や、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。

【写真】パッケージデザインもかわいい！　コラボドールの詳細

■ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念

　今回大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として発売される「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」は、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念したコラボドール。

　ドールが着用するワンピースは、160周年をテーマにブックデザイナーの名久井直子氏がデザインしたピーターラビットのプリントをあしらい、絵本が描かれた当時のファッションをイメージした上品かつクラシカルな印象に仕立てている。

　また、ピーターラビットをイメージした青いカーディガンや、うさ耳のカチューシャ、160周年を記念したロゴが入ったバッグ、リカちゃんサイズの絵本が付属し、作品の世界観を感じられるコーディネートが楽しめる。

　さらに、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップで、やわらかな雰囲気を演出するヘアメイクも採用。加えて、関節が動く可動式のボディ“ネオリカボディ”が使われており、写真を撮ってシェアするなど“リカ活”にも最適だ。