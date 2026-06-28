「リカちゃん」×ピーターラビットが初コラボ！ 上品なワンピース＆うさ耳カチューシャスタイルで登場
着せ替え人形「リカちゃん」とピーターラビットが初コラボレーションした「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」が、7月4日（土）から、全国の「フォトジェニックリカショップ」や、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。
【写真】パッケージデザインもかわいい！ コラボドールの詳細
■ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念
今回大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として発売される「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」は、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念したコラボドール。
ドールが着用するワンピースは、160周年をテーマにブックデザイナーの名久井直子氏がデザインしたピーターラビットのプリントをあしらい、絵本が描かれた当時のファッションをイメージした上品かつクラシカルな印象に仕立てている。
また、ピーターラビットをイメージした青いカーディガンや、うさ耳のカチューシャ、160周年を記念したロゴが入ったバッグ、リカちゃんサイズの絵本が付属し、作品の世界観を感じられるコーディネートが楽しめる。
さらに、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップで、やわらかな雰囲気を演出するヘアメイクも採用。加えて、関節が動く可動式のボディ“ネオリカボディ”が使われており、写真を撮ってシェアするなど“リカ活”にも最適だ。
【写真】パッケージデザインもかわいい！ コラボドールの詳細
■ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念
今回大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として発売される「フォトジェニックリカ ピーターラビット スタイル」は、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念したコラボドール。
また、ピーターラビットをイメージした青いカーディガンや、うさ耳のカチューシャ、160周年を記念したロゴが入ったバッグ、リカちゃんサイズの絵本が付属し、作品の世界観を感じられるコーディネートが楽しめる。
さらに、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップで、やわらかな雰囲気を演出するヘアメイクも採用。加えて、関節が動く可動式のボディ“ネオリカボディ”が使われており、写真を撮ってシェアするなど“リカ活”にも最適だ。