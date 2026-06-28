敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。4試合ぶりの18号が飛び出すか、注目が集まる。

後半戦“開幕”となった前日26日（同27日）の同戦では4打数1安打で打率を.294とした。チームは1-7で敗戦。連勝は3で止まり、後半戦開幕を白星で飾ることができなかった。

大谷は前半戦を終え、打撃成績は打率.295、17本塁打、46打点、OPS.963。81安打、56得点、6盗塁を記録していた。投手としては13試合の先発登板で8勝2敗、防御率1.58。79回2/3を投げ、86奪三振、24四球。規定投球回には159回1/3ペースで規定投球回にはわずかに届かないながらも勝ち星、防御率はキャリアハイとなる見込みとなっており、4年連続5度目のリーグMVPも視界良好となっている。

25日（同26日）には7月にフィラデルフィアで開催されるオールスターファン投票の1次結果が発表され、両リーグ最多の334万1257票を集め、自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めていた。大谷は自身のインスタグラムで「THANK YOU FANS」と感謝を届けていた。

メジャー通算300号まで残すは3本。この日の先発マウンドは山本由伸投手が今季8勝目を狙う。（Full-Count編集部）