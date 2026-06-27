男性がLINEで「絵文字やスタンプ」を使わない理由９パターン
LINEで使われているスタンプから相手の気持ちを憶測して、一喜一憂するのは片思いの醍醐味です。しかし、男性は女性と比べるとスタンプを使わない人が多いので、なかにはメッセージを受信するたびにヘコんでいる女性もいるのではないでしょうか。無駄に傷つかないためにも、スタンプを使わない男性心理を知っておきたいところです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考にして、「男性がLINEで絵文字やスタンプを使わない理由９パターン」をご紹介いたします。
【１】細やかな感情表現が苦手だから
「女性にどんなLINEを送ればいいかわからないッス！」（２０代男性）など、恥ずかしがり屋＆不器用ゆえにLINEを使う余裕がないパターンです。そっけないLINEがきても「私のこと嫌いなの？」などと深読みせず、気長にやりとりを続けていきましょう。
【２】いちいちスタンプを選ぶのが面倒くさいから
「そもそもスタンプの適切な使い方がわからない」（１０代男性）など、LINEオンチのせいでスタンプを打っていないパターンです。この手の男性はLINEの使用自体を面倒に思っている可能性があるので、用件があるときのみ送るようにしてあげましょう。
【３】子供っぽくて気恥ずかしいから
「感情は視覚に頼らず言葉で表現してナンボだろ！」（２０代男性）など、言葉のみで勝負することにポリシーを持っているパターンです。行間や文字数にもこだわっている可能性があるので、LINEの読みやすさや表現のうまさを褒めてあげましょう。
【４】相手と適度な緊張感を保ちたいから
「少なくとも仕事関係の相手には絵文字やスタンプは使わない」（２０代男性）など、遊びの要素がある絵文字やスタンプの使用を控えることで相手との距離感を保っているパターンです。「節度がない女だ」と思われないように、硬いタイプの男性には自分もスタンプを使わない方が良いかもしれません。
【５】イザというときのためにとっておきたいから
「好意を伝えるときまでスタンプは取っておきます」（１０代男性）など、とっておきの飛び道具としてスタンプの使用を控えているパターンです。男性の計画を狂わせないように、自分から「スタンプ使ってよ」と要求しないようにしたいところです。
【６】文字のみの方がクールでカッコいいから
「そっけないのがオレ流だから」（２０代男性）という意見はレアかもしれませんが、何らかのこだわりがあって絵文字を使わないパターンもあるようです。このタイプの男性は独特の美意識を持っていたりするのでセンスを褒めてあげましょう。
【７】好意があると勘違いされたくないから
「好きなことがバレるのも怖い」（２０代男性）など、「好きな人にしか使わないもの」として絵文字やスタンプを認識している男性もいるようです。つまり、男性からのLINEにスタンプが混じっていたときは、少なからず自分に好意がある可能性もあるかもしれません。
【８】やたらに使うと引かれそうだから
「女っぽいと思われたくない」（１０代男性）など、下手にスタンプを使ってスベることを恐れているパターンです。そんな男性が思いきってオモシロスタンプを使ってきたときは、「ウケるー」と突っ込んであげて包容力を見せてあげましょう。
【９】真剣な気持ちを伝えたいから
「真面目な内容のときはあえてスタンプを使わない」（１０代男性）というように、スタンプを使わないことで誠実さを演出しているパターンです。決して冷めているわけではないので、基本的に男性の気持ちはスタンプの量ではなく文脈で判断してあげましょう。
「男性がLINEで絵文字やスタンプを使わない理由」には、他にどんなものがあるでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
「女性にどんなLINEを送ればいいかわからないッス！」（２０代男性）など、恥ずかしがり屋＆不器用ゆえにLINEを使う余裕がないパターンです。そっけないLINEがきても「私のこと嫌いなの？」などと深読みせず、気長にやりとりを続けていきましょう。
【２】いちいちスタンプを選ぶのが面倒くさいから
「そもそもスタンプの適切な使い方がわからない」（１０代男性）など、LINEオンチのせいでスタンプを打っていないパターンです。この手の男性はLINEの使用自体を面倒に思っている可能性があるので、用件があるときのみ送るようにしてあげましょう。
【３】子供っぽくて気恥ずかしいから
「感情は視覚に頼らず言葉で表現してナンボだろ！」（２０代男性）など、言葉のみで勝負することにポリシーを持っているパターンです。行間や文字数にもこだわっている可能性があるので、LINEの読みやすさや表現のうまさを褒めてあげましょう。
【４】相手と適度な緊張感を保ちたいから
「少なくとも仕事関係の相手には絵文字やスタンプは使わない」（２０代男性）など、遊びの要素がある絵文字やスタンプの使用を控えることで相手との距離感を保っているパターンです。「節度がない女だ」と思われないように、硬いタイプの男性には自分もスタンプを使わない方が良いかもしれません。
【５】イザというときのためにとっておきたいから
「好意を伝えるときまでスタンプは取っておきます」（１０代男性）など、とっておきの飛び道具としてスタンプの使用を控えているパターンです。男性の計画を狂わせないように、自分から「スタンプ使ってよ」と要求しないようにしたいところです。
【６】文字のみの方がクールでカッコいいから
「そっけないのがオレ流だから」（２０代男性）という意見はレアかもしれませんが、何らかのこだわりがあって絵文字を使わないパターンもあるようです。このタイプの男性は独特の美意識を持っていたりするのでセンスを褒めてあげましょう。
【７】好意があると勘違いされたくないから
「好きなことがバレるのも怖い」（２０代男性）など、「好きな人にしか使わないもの」として絵文字やスタンプを認識している男性もいるようです。つまり、男性からのLINEにスタンプが混じっていたときは、少なからず自分に好意がある可能性もあるかもしれません。
【８】やたらに使うと引かれそうだから
「女っぽいと思われたくない」（１０代男性）など、下手にスタンプを使ってスベることを恐れているパターンです。そんな男性が思いきってオモシロスタンプを使ってきたときは、「ウケるー」と突っ込んであげて包容力を見せてあげましょう。
【９】真剣な気持ちを伝えたいから
「真面目な内容のときはあえてスタンプを使わない」（１０代男性）というように、スタンプを使わないことで誠実さを演出しているパターンです。決して冷めているわけではないので、基本的に男性の気持ちはスタンプの量ではなく文脈で判断してあげましょう。
「男性がLINEで絵文字やスタンプを使わない理由」には、他にどんなものがあるでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）