「TOPIX先物」手口情報（26日日中） バークレイズ証券取引高トップ、9月限2万123枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の2万123枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 20123( 19995)
ソシエテジェネラル証券 21040( 19540)
ABNクリアリン証券 18280( 18142)
モルガンMUFG証券 4846( 4500)
JPモルガン証券 5659( 4047)
ゴールドマン証券 3736( 2755)
サスケハナ・ホンコン 2148( 2148)
野村証券 2723( 1863)
ビーオブエー証券 1686( 1663)
BNPパリバ証券 1699( 1390)
SMBC日興証券 1596( 1273)
みずほ証券 1345( 1110)
日産証券 798( 798)
シティグループ証券 2763( 697)
大和証券 1407( 676)
ドイツ証券 514( 514)
UBS証券 476( 476)
三菱UFJ証券 539( 439)
SBI証券 824( 266)
豊証券 106( 106)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 20123( 19995)
ソシエテジェネラル証券 21040( 19540)
ABNクリアリン証券 18280( 18142)
モルガンMUFG証券 4846( 4500)
JPモルガン証券 5659( 4047)
ゴールドマン証券 3736( 2755)
サスケハナ・ホンコン 2148( 2148)
野村証券 2723( 1863)
ビーオブエー証券 1686( 1663)
BNPパリバ証券 1699( 1390)
SMBC日興証券 1596( 1273)
みずほ証券 1345( 1110)
日産証券 798( 798)
シティグループ証券 2763( 697)
大和証券 1407( 676)
ドイツ証券 514( 514)
UBS証券 476( 476)
三菱UFJ証券 539( 439)
SBI証券 824( 266)
豊証券 106( 106)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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