　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3334枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 13334(　 13304)
ソシエテジェネラル証券　　　　7535(　　7352)
バークレイズ証券　　　　　　　5303(　　5279)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2663(　　1393)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 988(　　 988)
JPモルガン証券　　　　　　　　 940(　　 940)
楽天証券　　　　　　　　　　　1015(　　 699)
松井証券　　　　　　　　　　　 599(　　 599)
日産証券　　　　　　　　　　　 516(　　 516)
ビーオブエー証券　　　　　　　 482(　　 482)
シティグループ証券　　　　　　 379(　　 379)
ゴールドマン証券　　　　　　　 338(　　 326)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 320(　　 320)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 281(　　 281)
フィリップ証券　　　　　　　　 254(　　 254)
みずほ証券　　　　　　　　　　 232(　　 213)
インタラクティブ証券　　　　　 180(　　 180)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 182(　　 144)
野村証券　　　　　　　　　　　 136(　　 116)
大和証券　　　　　　　　　　　　95(　　　95)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　21(　　　 0)

◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　62(　　　62)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　　57)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　53(　　　43)
楽天証券　　　　　　　　　　　　41(　　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　　16)
日産証券　　　　　　　　　　　　11(　　　11)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　　 8)
バークレイズ証券　　　　　　　　 7(　　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース