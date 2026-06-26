「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万3334枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3334枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13334( 13304)
ソシエテジェネラル証券 7535( 7352)
バークレイズ証券 5303( 5279)
SBI証券 2663( 1393)
サスケハナ・ホンコン 988( 988)
JPモルガン証券 940( 940)
楽天証券 1015( 699)
松井証券 599( 599)
日産証券 516( 516)
ビーオブエー証券 482( 482)
シティグループ証券 379( 379)
ゴールドマン証券 338( 326)
モルガンMUFG証券 320( 320)
HSBC証券 281( 281)
フィリップ証券 254( 254)
みずほ証券 232( 213)
インタラクティブ証券 180( 180)
三菱UFJeスマート 182( 144)
野村証券 136( 116)
大和証券 95( 95)
BNPパリバ証券 43( 0)
UBS証券 21( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 53( 43)
楽天証券 41( 25)
JPモルガン証券 17( 17)
松井証券 16( 16)
日産証券 11( 11)
フィリップ証券 8( 8)
バークレイズ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13334( 13304)
ソシエテジェネラル証券 7535( 7352)
バークレイズ証券 5303( 5279)
SBI証券 2663( 1393)
サスケハナ・ホンコン 988( 988)
JPモルガン証券 940( 940)
楽天証券 1015( 699)
松井証券 599( 599)
日産証券 516( 516)
ビーオブエー証券 482( 482)
シティグループ証券 379( 379)
ゴールドマン証券 338( 326)
モルガンMUFG証券 320( 320)
HSBC証券 281( 281)
フィリップ証券 254( 254)
みずほ証券 232( 213)
インタラクティブ証券 180( 180)
三菱UFJeスマート 182( 144)
野村証券 136( 116)
大和証券 95( 95)
BNPパリバ証券 43( 0)
UBS証券 21( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 62( 62)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 53( 43)
楽天証券 41( 25)
JPモルガン証券 17( 17)
松井証券 16( 16)
日産証券 11( 11)
フィリップ証券 8( 8)
バークレイズ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース