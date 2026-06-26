【さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.】 2027年9月 発売予定 価格：24,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」を2027年9月に発売する。価格は24,800円。

本商品はホロライブ所属のVTuber、さくらみこさんを私服姿でスタチューフィギュア化したもの。桜舞い散る中、軽やかに片足を上げて駆け出すような躍動感あふれるポーズで立体化されている。

チェック柄のプリーツスカートとクリーム色のニット、ショルダーバッグといった可愛らしいデートコーデが再現され、ニット素材ならではのもこっとした質感や、スカートの生地感もツヤのコントロールや塗装の繊細な調整によってリアルに表現されている。

ガーター付きのニーハイソックスやリボンアクセサリーなども繊細に造形されている。

さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.

2027年9月 発売予定

価格：24,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約240mm

(C) COVER