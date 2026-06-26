みこちらしいキュートな私服姿を立体化。フィギュア「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」が2027年9月に発売
【さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.】 2027年9月 発売予定 価格：24,800円
2027年9月 発売予定
マックスファクトリーは、フィギュア「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」を2027年9月に発売する。価格は24,800円。
本商品はホロライブ所属のVTuber、さくらみこさんを私服姿でスタチューフィギュア化したもの。桜舞い散る中、軽やかに片足を上げて駆け出すような躍動感あふれるポーズで立体化されている。
チェック柄のプリーツスカートとクリーム色のニット、ショルダーバッグといった可愛らしいデートコーデが再現され、ニット素材ならではのもこっとした質感や、スカートの生地感もツヤのコントロールや塗装の繊細な調整によってリアルに表現されている。
ガーター付きのニーハイソックスやリボンアクセサリーなども繊細に造形されている。
さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.
2027年9月 発売予定
価格：24,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約240mm
(C) COVER