【今年も暑そう】「かき氷機」のトレンド予測が前年同期比1.1倍！夏を迎え撃つ、進化がヤバいかき氷機3選！
今年の夏も暑いんだろうな…。
【イメージ】かわいいきょろちゃん
外に出た瞬間の溶けそうな熱気、容赦ない日差し……「もーやだ、一歩も動きたくない！」と絶望した2025年を思い出してうんざりしている人もいるかもしれない。
でも、そんな限界寸前の大人たちに提案したい、最高にエモくて涼しい解決策。それが「おうちかき氷」だ。
「え、かき氷機って、あの夏に1回使って物置に眠ってるやつでしょ？なんか力仕事のやつ」と思ったなら大間違い。今、かき氷機はとんでもない進化を遂げており、楽天市場のトレンド予測でも前年同期比1.1倍(※)と大注目されている。
今回は、ただ涼むだけじゃない、夏の憂鬱を吹き飛ばしておうち時間を最高に盛り上げてくれる進化系かき氷機を3つ厳選してご紹介。
※「楽天市場」における2024年と2025年の5月〜9月期「かき氷機」キーワードを含む商品の流通総額比較より
■1. エモさ大爆発！昭和100年に蘇った伝説の相棒
タイガー魔法瓶「氷削り器〈きょろちゃん〉ABF-G100」
1976年の発売以来、世代を超えて愛されてきた伝説の氷削り器「きょろちゃん」が、なんと昭和100年(2025年)の節目に令和初の再復刻を果たした。
品番： ABF-G100(イエロー／オレンジ／ブルー)
価格： 8980円※オンラインストア価格
■推しポイント
「お目目がくるくる」動く愛らしさ
おなじみのキャッチコピーどおり、ハンドルを回すと目がきょろきょろ連動。子どもは大喜び、大人はエモさで胸がいっぱいになる。置くだけで夏の主役インテリアになる。
子どもでもラクラク＆安全設計
軽い力で削れる回転ねじ式構造と、こだわりのステンレス刃を採用。刃は内側を向いているため、小さな子どもと一緒に作っても安心。
バラ氷OK＆ダイレクトトッピング
専用カップだけでなく、冷蔵庫の角氷(約3センチ角)にも対応。さらに本体から氷ケースを外せるため、フルーツや料理のお皿へダイレクトに雪を降らせるようなアレンジも楽しめる。
■2. 場所を選ばない自由度！コードレス＆超高速の2WAY
ラドンナ「Toffy コードレスふわふわかき氷器 K-IS15」
「キッチンやダイニングのコンセント渋滞がウザい」「ベランダやアウトドアでも楽しみたい！」というワガママをすべて叶えてくれるのがこれ。Toffyシリーズ初の充電式コードレスモデルだ。
品番： K-IS15-PA(ペールアクア)／ K-IS15-MW(ミルキーホワイト)
価格： 6930円
■推しポイント
卓上＆ハンディの2WAY仕様
スタンドにセットすれば「卓上」として、取り外せば「ハンディ」として器の上で直に削れる。コードレスなので場所を選ばない。
最短12秒！驚異のスピード切削
電源ボタンを1回長押しするだけで自動運転する「連続モード」を搭載。製氷カップ1個分を、なんと最短12秒で一気に削り上げる。
無段階の食感調節＆多彩なアレンジ
ダイヤル一つで、口どけなめらかな「ふわふわ」から、王道の「シャリシャリ」まで自由自在。牛乳氷やジュース、冷凍フルーツもそのまま削れる。
■3. ボタン一つで自宅が台湾カフェに！濃厚とろける本格派
ドウシシャ「電動ふわふわとろ雪かき氷器(DTS-B5MYL)」
「お店で食べるあの『ふわとろ台湾風かき氷』が家でも食べられたらなぁ……」という夢を、ボタンワンプッシュで現実にしてくれるのがこの1台。
品番： DTS-B5MYL(バターイエロー)
価格： 6578円
■推しポイント
完全対応！味付き氷＆冷凍フルーツ
糖分の入った牛乳やジュース、さらには市販の冷凍フルーツもそのまま削れるパワフル設計。濃厚で贅沢な進化系スイーツが驚くほど簡単に作れる。
綿雪のような口どけをコントロール
刃の高さをダイヤルで微調整できるため、お店のような「綿雪食感」から、しっかりとした歯ごたえまで、その日の気分でコントロール可能。
片付けのストレスゼロ！丸洗い設計
「でも、ジュースとか削ったらあと片付けがベタベタして面倒じゃ……」という心配は無用。氷に触れるパーツはすべて簡単に分解して丸洗いできるため、いつでも衛生的。
■ただの道具じゃない、夏の「思い出製造機」
「暑くて何もしたくない日」こそ、お家でおいしいかき氷を作るチャンス。
昭和レトロな「きょろちゃん」でワイワイ楽しむもよし、「Toffy」でベランダに出てひんやりするもよし、「ドウシシャ」でリッチな台湾風スイーツに溺れるもよし。
いまや、かき氷機は“夏に一度使う道具”ではなく、“家族や友達と過ごす夏を最高に盛り上げるアイテム”だ。お気に入りの一台を見つけて、夏のお供にしよう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【イメージ】かわいいきょろちゃん
外に出た瞬間の溶けそうな熱気、容赦ない日差し……「もーやだ、一歩も動きたくない！」と絶望した2025年を思い出してうんざりしている人もいるかもしれない。
でも、そんな限界寸前の大人たちに提案したい、最高にエモくて涼しい解決策。それが「おうちかき氷」だ。
「え、かき氷機って、あの夏に1回使って物置に眠ってるやつでしょ？なんか力仕事のやつ」と思ったなら大間違い。今、かき氷機はとんでもない進化を遂げており、楽天市場のトレンド予測でも前年同期比1.1倍(※)と大注目されている。
今回は、ただ涼むだけじゃない、夏の憂鬱を吹き飛ばしておうち時間を最高に盛り上げてくれる進化系かき氷機を3つ厳選してご紹介。
※「楽天市場」における2024年と2025年の5月〜9月期「かき氷機」キーワードを含む商品の流通総額比較より
■1. エモさ大爆発！昭和100年に蘇った伝説の相棒
タイガー魔法瓶「氷削り器〈きょろちゃん〉ABF-G100」
1976年の発売以来、世代を超えて愛されてきた伝説の氷削り器「きょろちゃん」が、なんと昭和100年(2025年)の節目に令和初の再復刻を果たした。
品番： ABF-G100(イエロー／オレンジ／ブルー)
価格： 8980円※オンラインストア価格
■推しポイント
「お目目がくるくる」動く愛らしさ
おなじみのキャッチコピーどおり、ハンドルを回すと目がきょろきょろ連動。子どもは大喜び、大人はエモさで胸がいっぱいになる。置くだけで夏の主役インテリアになる。
子どもでもラクラク＆安全設計
軽い力で削れる回転ねじ式構造と、こだわりのステンレス刃を採用。刃は内側を向いているため、小さな子どもと一緒に作っても安心。
バラ氷OK＆ダイレクトトッピング
専用カップだけでなく、冷蔵庫の角氷(約3センチ角)にも対応。さらに本体から氷ケースを外せるため、フルーツや料理のお皿へダイレクトに雪を降らせるようなアレンジも楽しめる。
■2. 場所を選ばない自由度！コードレス＆超高速の2WAY
ラドンナ「Toffy コードレスふわふわかき氷器 K-IS15」
「キッチンやダイニングのコンセント渋滞がウザい」「ベランダやアウトドアでも楽しみたい！」というワガママをすべて叶えてくれるのがこれ。Toffyシリーズ初の充電式コードレスモデルだ。
品番： K-IS15-PA(ペールアクア)／ K-IS15-MW(ミルキーホワイト)
価格： 6930円
■推しポイント
卓上＆ハンディの2WAY仕様
スタンドにセットすれば「卓上」として、取り外せば「ハンディ」として器の上で直に削れる。コードレスなので場所を選ばない。
最短12秒！驚異のスピード切削
電源ボタンを1回長押しするだけで自動運転する「連続モード」を搭載。製氷カップ1個分を、なんと最短12秒で一気に削り上げる。
無段階の食感調節＆多彩なアレンジ
ダイヤル一つで、口どけなめらかな「ふわふわ」から、王道の「シャリシャリ」まで自由自在。牛乳氷やジュース、冷凍フルーツもそのまま削れる。
■3. ボタン一つで自宅が台湾カフェに！濃厚とろける本格派
ドウシシャ「電動ふわふわとろ雪かき氷器(DTS-B5MYL)」
「お店で食べるあの『ふわとろ台湾風かき氷』が家でも食べられたらなぁ……」という夢を、ボタンワンプッシュで現実にしてくれるのがこの1台。
品番： DTS-B5MYL(バターイエロー)
価格： 6578円
■推しポイント
完全対応！味付き氷＆冷凍フルーツ
糖分の入った牛乳やジュース、さらには市販の冷凍フルーツもそのまま削れるパワフル設計。濃厚で贅沢な進化系スイーツが驚くほど簡単に作れる。
綿雪のような口どけをコントロール
刃の高さをダイヤルで微調整できるため、お店のような「綿雪食感」から、しっかりとした歯ごたえまで、その日の気分でコントロール可能。
片付けのストレスゼロ！丸洗い設計
「でも、ジュースとか削ったらあと片付けがベタベタして面倒じゃ……」という心配は無用。氷に触れるパーツはすべて簡単に分解して丸洗いできるため、いつでも衛生的。
■ただの道具じゃない、夏の「思い出製造機」
「暑くて何もしたくない日」こそ、お家でおいしいかき氷を作るチャンス。
昭和レトロな「きょろちゃん」でワイワイ楽しむもよし、「Toffy」でベランダに出てひんやりするもよし、「ドウシシャ」でリッチな台湾風スイーツに溺れるもよし。
いまや、かき氷機は“夏に一度使う道具”ではなく、“家族や友達と過ごす夏を最高に盛り上げるアイテム”だ。お気に入りの一台を見つけて、夏のお供にしよう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。