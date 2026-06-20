「妊娠か手術の2択」医師の過酷な宣告→実は子宮内膜症だった私、4カ月先の手術と闘病の全貌に「痛いほどわかる」【作者に聞く】

「妊娠か手術の2択」医師の過酷な宣告→実は子宮内膜症だった私、4カ月先の手術と闘病の全貌に「痛いほどわかる」【作者に聞く】