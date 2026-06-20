「妊娠か手術の2択」医師の過酷な宣告→実は子宮内膜症だった私、4カ月先の手術と闘病の全貌に「痛いほどわかる」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
おしゃれなキッチン雑貨店に勤務していた元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、ある日突然の腹痛で立ち上がれなくなった。想像を絶する痛みを鎮痛剤で散らし、クリニックを受診すると「子宮内膜症」との診断。医師からは妊娠か手術かの2択を迫られ、手術を選んだものの、予定日は4カ月も先だったという。今回は、そんな壮絶な体験を描いた漫画「子宮内膜症で入院した時の話」を紹介するとともに、作者のオムニウッチーさんに当時の話を聞いた。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■突然の激痛と「子宮内膜症」の診断
ある日突然、動けないほどの激痛に襲われたオムニウッチーさん。救急車を呼ぶか迷うほどだったが、鎮痛剤で痛みを散らして婦人科を受診した。検査の結果、左右の卵巣に経血がたまる「チョコレート嚢胞」があるほか、「多発性子宮筋腫」と「子宮腺筋症」を併発していることが判明した。チョコレート嚢胞とは子宮内膜症の一種であり、月経のたびに経血が卵巣内にたまって袋状の嚢胞になり、それがチョコレートのような液体になることからそう呼ばれている。
■満身創痍の子宮と4カ月先の手術
良性の腫瘍が子宮内に複数ある多発性子宮筋腫と、子宮全体に白い影が見られる子宮腺筋症も抱え、彼女の子宮はすでに満身創痍だった。子宮内膜症の症状の一つに経血量の多さがあるが、オムニウッチーさんは「他人と比べたことがないので、自分ではこれが普通なんだと思っていました」と振り返る。
突然の診断に焦りつつも手術を選択したが、予定日は4カ月先。しばらくは治療薬であるディナゲストを服薬しながら手術日を待つことになった。病気の発覚前に兆候はなかったのか尋ねると、「昔から生理痛がないほうだったのですが、数年前からごくたまに猛烈に痛くなることがありました。今考えるとそれが兆候だったのかもしれません」と語る。
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