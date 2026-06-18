キオクシアが「1株8万円」で高すぎる！ 金額指定取引で“1万円分だけ購入したい”けど、少額では意味がない？ 100株買うには「800万円」…値がさ株を“0.1株購入”するメリットとは

キオクシアってどんな会社？ 1株いくらで買える？

キオクシアはデータを記憶する半導体メーカー

キオクシア（キオクシアホールディングス、証券コード285A）は、東京都港区に本社を置く日本の半導体メーカーです。主に「NAND型フラッシュメモリ」というデータを記憶する部品を作っています。

これはスマートフォンで撮った写真や、パソコンやゲーム機のデータを保存しておく部分に使われている、暮らしに身近な部品です。世界の中でも上位に入る規模のメーカーで、もともとは東芝が生み出した技術が源流とされています。

会社として東芝から独立し、2024年12月に東京証券取引所へ上場した、比較的新しい上場企業です。半導体は今後も需要が見込まれる分野として注目を集めています。



1株でも数万円する「値がさ株」

キオクシアの株価は、2026年6月中旬時点で、1株あたりおよそ8万円前後で動いています。日本の株は普通100株（これを1単元と呼びます）ごとに買うルールになっているため、まとめて買おうとすると「8万円×100株＝約800万円」が必要になる計算です。

このように1株の値段が高い銘柄を「値がさ株」と呼びます。投資を始めたばかりの人がいきなり用意できる金額ではありません。なお、株価は毎日上がったり下がったりするため、実際に買うときは必ず最新の値段を確認するようにしてください。



金額指定取引とは？ 100円から金額を決めて買える仕組み

金額指定取引とは、株数ではなく「いくら分買うか」という金額を決めて株を買える方法です。例えば楽天証券では、これを「かぶピタッ」という名前で提供していて、100円以上1円単位で注文できます。

つまり、1株8万円の株でも、1万円分や5000円分だけ持つことが可能です。買った金額に応じて、1株に満たない0.1株のような形で株を持つイメージになります。

ちなみに、金額そのものを指定して買えるのは楽天証券ならではの特徴で、SBI証券の「S株」やマネックス証券の「ワン株」などは、金額ではなく1株単位で少しずつ買っていく方式です。

証券会社ごとに呼び名や買い方が違うため、口座を持っている会社のサービスを確認すると分かりやすくなります。



知っておきたいメリットと注意点

メリットは、少ないお金で値がさ株に手が届くこと、楽天ポイントを使って買えること、そして持っている分に応じて配当金を受け取れることです。高い株を「お試し」で持てるのは大きな利点だといえます。

一方で注意点もあります。かぶピタッは、NISAの成長投資枠での取引となり、注文してもすぐには売買が成立せず、原則として平日の午前9時半ごろにまとめて取引される仕組みです。そのため、今この瞬間の値段で買いたいという使い方には向きません。

また、売買手数料は無料ですが、買うときと売るときに0.22％分の差額（スプレッドといいます）がかかります。さらに、1株に満たない分には議決権や株主優待がないという点も覚えておきましょう。



キオクシアを「1万円分」だけ買っても意味がない？

結論からお伝えすると、1万円分だけ買うことにも意味はあります。少額でも株価が上がればその分だけ利益が出ますし、自分のお金で値動きを体験できることは大きな学びにつながるからです。

大きく稼ぎたい人には、物足りなく感じる場合もあるでしょう。さらに、キオクシアは現時点で配当の実績がないため、配当金をあてにする買い方には今のところ向きません。「まず少額から始めて投資に慣れたい」という目的であれば、1万円分の購入は十分に役立つ方法だといえます。



まとめ

キオクシアは1株でも数万円する値がさ株ですが、金額指定取引を使えば1万円分など少額からでも買えます。少額でも値上がり益は得られ、投資に慣れる練習として役立ちます。

ただし、リターンは小さく、配当の実績がない点は理解しておきたいところです。手数料や仕組みは変わることもあるため、最新の情報を確認したうえで、自分に合う方法かどうかを落ち着いて判断してみてください。



出典

キオクシアホールディングス株式会社 会社情報

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP