飲むシガール体験？ヨックモックのクッキー×シェイクの新デザート、数量限定で東京駅に登場
【モデルプレス＝2026/06/15】ヨックモックより、クッキーとシェイクを掛け合わせた新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が6月19日（金）より数量限定で登場。ヨックモック東京駅一番街店限定で提供する。
【写真】シガールから着想を得た新感覚デザート
「クーシェ」は、ヨックモックを象徴するシガールから着想を得て誕生。カップにこだわりのラングドシャーを入れ、その中にバニラ味のオリジナルシェイクを注ぎ、ホイップクリーム、ザクザクのクランブルクッキーを添えた一杯だ。シガールをクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地と、ひんやりとしたなめらかなシェイクが出会い、ヨックモック初の味わいを堪能できる。
さらに、“割る・混ぜる・味わう”を楽しみながら、飲むクッキー体験ができるのが特徴。シェイク、クランブル、ホイップクリームを混ぜることで、ザクザクとした歯ごたえとなめらかな口どけが同時に広がるほか、カップを外側から握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした心地よい食感がプラスされる。食感と味わいが少しずつ変化していく楽しさを味わうことができる。
販売店舗であるヨックモック 東京駅一番街店では、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開。ひんやりと涼しげで心弾む夏らしい世界観を演出し、海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れた。駅ナカでありながらまるでリゾートを訪れたかのような気分を満喫できる。巨大クーシェやフォトスポットも設置され、楽しみながら新しいデザート体験ができる仕掛けが施されている。（modelpress編集部）
ヨックモック 東京駅一番街店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9−1東京駅一番街 地下1階
営業時間：9:00〜20:30
※営業時間・休業日は施設の営業に準ずる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】シガールから着想を得た新感覚デザート
◆シガールから着想を得た新感覚デザート
「クーシェ」は、ヨックモックを象徴するシガールから着想を得て誕生。カップにこだわりのラングドシャーを入れ、その中にバニラ味のオリジナルシェイクを注ぎ、ホイップクリーム、ザクザクのクランブルクッキーを添えた一杯だ。シガールをクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地と、ひんやりとしたなめらかなシェイクが出会い、ヨックモック初の味わいを堪能できる。
◆“クーシェ仕様”の期間限定店舗デザインに
販売店舗であるヨックモック 東京駅一番街店では、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開。ひんやりと涼しげで心弾む夏らしい世界観を演出し、海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れた。駅ナカでありながらまるでリゾートを訪れたかのような気分を満喫できる。巨大クーシェやフォトスポットも設置され、楽しみながら新しいデザート体験ができる仕掛けが施されている。（modelpress編集部）
◆店舗情報
ヨックモック 東京駅一番街店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9−1東京駅一番街 地下1階
営業時間：9:00〜20:30
※営業時間・休業日は施設の営業に準ずる。
【Not Sponsored 記事】