【坂井仁香】水遊びよりもファッショナブル！遊び心のある「変化球素材水着」4選

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海やプールはもちろん、日常使いもできるトレンド水着を知りたい！そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、遊び心のある「変化球素材水着」のコーデ＆アイテムをご紹介します。まわりのコと差をつける水着だから、この夏大活躍すること間違いナシ♡

変化球素材水着

水遊びよりもファッショナブル！

まわりのコと差をつけるなら、普通の水着じゃ物足りない♡ ファッション性が高くて遊び心のある、ちょっぴり変化球な素材のアイテムを選んでみよう！

Cordinate ちりばめられたニット素材でしゃれみマシマシ

レトロな柄や配色に、あたたかみのあるニット素材がとことん個性的なガーリー水着。

ローズフリル水着 25,300円／DESPI（フリド メール）シアーソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ヘアリボン／スタイリスト私物 

Item 【BLUEMAN】ジーンズパッチワークスイムウエア

こなれ感がケタ違いなデニム素材が斬新。 

ジーンズパッチワークスイムウエア 21,780円／BLUEMAN（フリド メール）

Item 【SEA DRESS】パイル地ボーダースポーティビキニ

肌ざわりのいいパイル地で着心地バツグン。気分の上がる乙女なピンクにきゅん♡

パイル地ボーダースポーティビキニ 4,939円／SEA DRESS

Item 【SEA DRESS】マルチボーダークロシェビキニ

ビキニタイプながら、やわらかなクロシェなら攻めた印象を回避できる。

マルチボーダークロシェビキニ 6,259円／SEA DRESS

INFORMATION

SINGLE『どりーむじゃんぼ！』

2026年5月20日(水)発売

5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡

通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ
PROFILE

坂井仁香

さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

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