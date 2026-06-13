国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、FRUITS ZIPPERが最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。

取材に応じた真中まなは「昨年この会に参加させていただいてから、今年このルビーをいただくことを目標に頑張ってきたので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。普段支えてくださっている皆様のおかげもありますし、大好きなファンの皆様に早くこの知らせを届けたくて胸がいっぱいです」と喜びを口に。

受賞にあたり「名前を呼んでいただいて、ルビーを持たせていただくことを確実に脳内でシュミレーションしきれていなかったので、本当にずっしりと重たい気持ち」と身をこわばらせ「うれしさと緊張とが相まっているんですけど、このいただいた賞を大切に、ふさわしいアイドルとして、これからも日本から世界へアイドルカルチャー、ジャパニーズアイドルカルチャーを引っ張っていけるような存在になれるように頑張りたいと思っています」と気持ちを新たにした。

鎮西寿々歌は「音楽っていうのは言葉を超えるものだと思うので、日本のカルチャーや音楽をすばらしいんだよと海外に発信できるのは、本当にすばらしい」とアワードの意義を語り「私たちも原宿から世界へというスローガンを掲げているので、そこにニューカワイイを発信していくことができているのかなと思うと、凄くうれしく思います」と笑顔を見せた。