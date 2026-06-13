【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を辛くさせてしまいそうです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
金運や収入運は確保できそうです。稼ぐ意欲みたいなものもあるでしょう。でも、それを周囲の人達が認めてくれないことには不満を抱きそうです。仕事や公の場では間違った方向に進んでいる人達に対して、どうしてあげれば良いのかわからずに悲しい気持ちになるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
見返りを求めず相手と繋がることを増やします。相手の理想になれたり喜んでもらえるようです。その分、反動で自分の心は辛くなっていくでしょう。シングルの方は、自分の意思を曲げない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が２人の状況の変化に気付きにくいです。
｜時期｜
6月18日 悩みごとが減る ／ 6月20日 一区切りつく
｜ラッキーアイテム｜
雨の日の散歩
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞