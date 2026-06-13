牛角×ハッピーターンが話題！期間限定メニューのパウダー増量キャンペーン開催

焼肉チェーン「牛角」と、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」のコラボメニューが大好評を記録し、累計8万食を突破しました。これを記念して、2026年6月10日（水）から6月12日（金）までの3日間限定で、「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」を通常の2倍量で提供する特別キャンペーンを実施。甘じょっぱい魅力がさらにアップした期間限定の焼肉体験を楽しめます♪

甘じょっぱさがクセになるコラボ企画

今回のコラボでは、「ハッピーターン」の最大の魅力である“甘じょっぱさ”を牛角流にアレンジ。

焼き上げたお肉に専用の「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」をかけたり、つけたりして楽しむ新感覚のスタイルが話題となっています。

商品開発では牛角で使用するさまざまな肉を試作し、それぞれの旨みや脂との相性を徹底的に検証。

肉の種類ごとにパウダーの味わいを調整することで、「ハッピーターン」らしい甘じょっぱさと焼肉の香ばしさを両立させました。

さらにキャンペーン期間中は、対象商品に付属するパウダーが通常の200％量に増量。たっぷりの“追いパウダー”で、より濃厚な味わいを堪能できます。

増量キャンペーン

実施期間：2026年6月10日（水）～2026年6月12日（金）

※無くなり次第終了

実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店

実施内容：対象メニューに付属する「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」を2倍量で提供

対象商品：ハッピートロ、ハッピー豚カルビ、ハッピーチキン

※ハーフサイズ、食べ放題も対象

※牛角アイス～ハッピーターン味～は対象外

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全4種類のコラボメニューをチェック

下記メニューは食べ放題の「全コース」で楽しめます。

※亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの味わいを再現しております。

ハッピー豚カルビ



価格：528円（税込）／ハーフサイズ：308円（税込）

甘じょっぱいパウダーと豚カルビの旨みが絶妙にマッチ。脂のコクとパウダーの風味がクセになる一品です。

ハッピートロ



価格：638円（税込）／ハーフサイズ：385円（税込）

ピートロ特有の脂の甘みとサクサク食感が楽しめるメニュー。ハッピーターンの味わいをより感じられる組み合わせです。

ハッピーチキン



価格：528円（税込）／ハーフサイズ：308円（税込）

ジューシーな鶏もも肉に甘じょっぱいパウダーがマッチ。幅広い世代に親しまれる食べやすい味わいです。

牛角アイス～ハッピーターン味～



価格：319円（税込）

牛角の人気デザートを甘じょっぱいテイストにアレンジ。食後のデザートにもぴったりです。

販売期間は2026年5月25日（月）から2026年7月5日（日）まで。

※無くなり次第終了

今だけの特別な焼肉体験を楽しんで

焼肉とハッピーターンという意外な組み合わせから生まれた今回のコラボは、牛角ならではの遊び心とおいしさが詰まった企画です♡

特にパウダー増量キャンペーン期間は、甘じょっぱい魅力を存分に味わえる絶好のチャンス。

家族や友人との食事はもちろん、話題のグルメを楽しみたい方にもおすすめです。この機会にぜひ、牛角でしか味わえない“Wでしあわせ！”な焼肉体験を満喫してみてください。