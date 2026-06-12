VANILLABEANSの夏限定スイーツ登場！新作ショーコラとカカオアイスで贈る夏ギフト

暑い季節の贈り物やおうち時間にぴったりな、VANILLABEANSの夏限定スイーツが今年も登場しました。横浜発のクラフトチョコレート専門店ならではのこだわりが詰まった新作は、人気の生チョコクッキーサンド「ショーコラ」の季節限定フレーバーと、“カカオが主役”のアイスシリーズ。お中元や夏のご挨拶にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめのラインナップです。見た目も味わいも爽やかな夏限定スイーツをご紹介します♡

夏限定ショーコラの新フレーバー

20年以上愛され続けるVANILLABEANSの看板商品「ショーコラ」に、この夏だけの新フレーバーが仲間入りしました。

季節限定の「サマーギフト」は4個入1,987円（税込）、8個入3,974円（税込）。

定番の「マイルドカカオ」「リッチミルク」に加え、新作の「ココナッツパイン」「塩バニラ」を詰め合わせた特別なセットです。4個入は各1個、8個入は各2個ずつ入っています。

「ショーコラ・ココナッツパイン」は496円（税込）。ホワイトチョコレートのガナッシュにココナッツミルクとドライパイナップルを合わせた南国気分あふれる味わいです。

ココナッツの甘い香りとパイナップルの果肉感が楽しめる一品で、※香り付けに洋酒を使用しています。

「ショーコラ・塩バニラ」も496円（税込）。コクのあるホワイトチョコレートにバニラを合わせ、沖縄県産海水塩をアクセントとして使用。

甘さと塩味の絶妙なバランスが魅力で、ガナッシュとココアクッキーの調和が楽しめます。

いずれもオンラインショップでは2026年6月1日（月）～7月31日（金）、実店舗では2026年6月18日（木）～8月19日（水）の販売予定です。※数量限定、なくなり次第終了。

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カカオを味わう新アイスシリーズ

今年リニューアルした「VANILLABEANS THE ICE」も見逃せません。6個入は4,000円（税込）～、12個入は7,240円（税込）～で販売。

オンラインショップは送料無料です。また、実店舗では単品540円（税込）で購入できます。

新たに登場した“onシリーズ”は、カカオアイスにトッピングやソースを組み合わせた贅沢な仕上がり。

「リッチビター on ガナッシュ」は濃厚な生チョコをトッピングし、カカオの奥深い味わいを堪能できます。

「リッチミルク on 夏みかん」はミルクチョコレートアイスに爽やかな柑橘ソースを合わせた夏らしいフレーバー。

「リッチホワイト on ベリー」はホワイトチョコレートアイスと甘酸っぱいベリーソースの組み合わせが魅力です。

さらに12個入限定で、「リッチエクアドルカカオ」も登場。希少なエクアドル産アリバカカオを使用した特別な味わいが楽しめます。

6個入には「リッチビター on ガナッシュ」「リッチミルク on 夏みかん」「リッチホワイト on ベリー」が各2個入り。12個入にはそれぞれ3個ずつに加え、「リッチエクアドルカカオ」が3個入っています。

夏の贈り物に選びたい特別なスイーツ

夏限定のショーコラと新しくなったアイスシリーズは、VANILLABEANSならではのカカオの魅力を存分に味わえるラインナップ。

冷やして楽しめるショーコラや、暑い日に嬉しいアイスは、お中元や帰省時の手土産にもぴったりです♪

数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。今年の夏は、特別感あふれるスイーツギフトで大切な人へ感謝の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。