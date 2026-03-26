カルバンクライン新作フレグランス♡夜を纏う「CK One」進化系の香り

カルバンクラインを代表するアイコンフレグランス「CK One」から、新たな魅力をまとった「カルバンクラインシーケーワンナイトエッセンスパルファムインテンス」が登場します。オリジナルのフレッシュな個性を受け継ぎながら、ムスクやウッディノートが織りなす奥行きのある香りへと進化。ジェンダーレスで洗練された世界観はそのままに、夜の自由さやセンシュアルなムードを感じさせる一本として注目を集めています♡

夜のムードを纏う新しいCK One

カルバンクラインシーケーワンナイトエッセンスパルファムインテンス

価格：50mL 9,680円(税込)/100mL 17,490円(税込)

「カルバンクラインシーケーワンナイトエッセンスパルファムインテンス」は、人気フレグランス「シーケーワンオードトワレ」の約2倍の濃度で仕立てられた新作パルファムインテンスです。

シプリオールやパチョリがウッディベースに深みを与え、独自のオリスがクリーミーでやわらかな印象をプラス。

軽やかさと奥深さが絶妙に重なり合い、控えめでありながらも記憶に残る香りを演出します。

飾らない自分らしさを引き立てながら、夜の特別な時間に寄り添うフレグランスです。

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心地よく変化する香りのレイヤー

トップノートは、やわらかく光を感じるようなアイリスからスタート。時間とともに温かみのあるパチョリやスエード、キームンティーのアクセントが広がります。

ラストには3種のムスクとクリーミーなサンダルウッドが重なり合い、余韻まで美しく続く香りへ。

大胆さと軽やかさを併せ持つ香調は、日常からナイトシーンまで幅広く活躍してくれます。

調香師は、世界的に活躍するアルベルト・モリヤス氏とフランク・フォルクル氏（dsm-firmenich）が担当しています。

洗練されたボトルデザインにも注目

アイコニックなスクリュートップボトルはそのままに、深みのあるブルーの半透明メタリック仕上げを採用。

コントラストの効いたロゴが印象的で、モダンかつセンシュアルな存在感を放ちます。

外箱も夜の光を思わせるメタリックな質感で統一され、香りの世界観を美しく表現。インテリアとしても映えるスタイリッシュなデザインに仕上がっています。

発売日：2026年7月1日（水）

新しい自分に出会う夜のフレグランス

フレッシュさとセンシュアルさを絶妙なバランスで融合させた「カルバンクラインシーケーワンナイトエッセンスパルファムインテンス」。

いつもの自分らしさを大切にしながら、少しだけ特別な魅力を引き出してくれる香りは、大人の女性にもぴったりです。

印象に残る余韻と洗練されたボトルデザインを兼ね備えた新作フレグランスで、この夏の香り選びを楽しんでみてはいかがでしょうか♡