彼女じゃ物足りなくて…。男性が浮気相手に「求めてしまうこと」
男性は本命の彼女がいたとしても他の女性にな簡単になびいてしまうことがあります。
では、なぜ男性は浮気をしてしまうのでしょうか？
そこで今回は、男性が浮気相手に「求めてしまうこと」についてチェックしてみましょう。
｜男性としての魅力を確認したい
交際期間を経て馴れ合いになってしまったカップルだと、彼女の方が彼氏のことを男として意識しなくなることがあります。
でも、そこに不満や寂しさを感じている男性は少なくありません。
｜癒してほしい
浮気する男性の多くは、浮気相手の女性に癒しを求めているもの。
もしかしたら、彼氏は彼女から見下されていて自信を失っている、彼女の詮索や束縛に辟易しているなどの状態なのかもしれません。
そこで、そんな彼女からの呪縛から解放されたいと、癒しを他の女性に求めることがあります。
｜とにかく刺激が欲しい
浮気相手に刺激を求める男性は少なくありません。
ドキドキやワクワクが欲しくなり、彼女にはお願いできないことをお願いできたり、聞き入れてくれたりする女性を求めてしまうのです。
つまり、いつも同じような毎日が続いている状況こそ、男性の浮気の原因となりやすいと言えるでしょう。
男性が浮気相手に求めることを彼女が日頃から与えていれば、浮気予防にもなるので、ぜひ今回紹介した内容を参考に改めて彼氏との関係性を見直してみてくださいね。
🌼人間不信になりそう…。私がショックを受けた「彼の浮気相手」