ファミマ、メロン果汁21％の濃厚アイスが今年も登場 夕張＆富良野の恵みを贅沢に配合
【モデルプレス＝2026/06/08】ファミリーマートから、北海道産メロンの果汁を使用したアイスバー「とろける食感 ぎゅっとメロン」が、2026年6月9日（火）より全国のファミリーマート約16,100店舗（沖縄県を除く）に登場する。
【写真】ファミマ、濃厚メロンアイスバー登場
2023年の登場以来、毎年好評のメロン果汁使用のアイスバーが今年も登場。「とろける食感 ぎゅっとメロン」は、濃厚な味わいで人気を博した昨年と同様に、夕張メロンと富良野メロンの果汁を合わせた「北海道産メロンの果汁」を21%使用。果汁の配合バランスを追求し、メロン本来の美味しさを最大限に引き出している。アイスは濃厚なメロン果汁層と、とろける食感のジェラート層の贅沢な2層仕立てだ。
同商品は、持続可能な果実生産の支援につなげる「産地と、コンビに、」シリーズの一環で開発されたもの。夕張メロンを象徴する美しい網目は「温度管理」が命だが、近年の猛暑はこの繊細な網目を描くことすら困難にするなど、産地に大きな試練をもたらしている。その中でもとろけるような甘さと芳醇な香りを引き出しているのは、メロン農家の長年の歴史の中で磨き上げられた栽培技術によるものだ。昼夜の激しい寒暖差を計算し、ハウス内の環境を分単位でコントロールする熟練の技。伝統の品質を守り抜こうとする農家の情熱と、刻々と変わりゆく過酷な自然環境との真剣勝負の果てに実ったメロン本来の美味しさを、今回のアイスに詰め込んだ。また、厳しい自然と向き合い、一玉を守り抜いた農家の誇りへの敬意の証として、パッケージにもメロン畑をあしらっている。（modelpress編集部）
【価格】239円（税込258円）
【発売日】2026年6月9日（火）
【発売地域】全国 ※沖縄県を除く
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【写真】ファミマ、濃厚メロンアイスバー登場
◆北海道産メロンの美味しさを凝縮、2層仕立てのアイスバー
2023年の登場以来、毎年好評のメロン果汁使用のアイスバーが今年も登場。「とろける食感 ぎゅっとメロン」は、濃厚な味わいで人気を博した昨年と同様に、夕張メロンと富良野メロンの果汁を合わせた「北海道産メロンの果汁」を21%使用。果汁の配合バランスを追求し、メロン本来の美味しさを最大限に引き出している。アイスは濃厚なメロン果汁層と、とろける食感のジェラート層の贅沢な2層仕立てだ。
◆「産地と、コンビに、」シリーズが繋ぐ、北の大地の情熱
同商品は、持続可能な果実生産の支援につなげる「産地と、コンビに、」シリーズの一環で開発されたもの。夕張メロンを象徴する美しい網目は「温度管理」が命だが、近年の猛暑はこの繊細な網目を描くことすら困難にするなど、産地に大きな試練をもたらしている。その中でもとろけるような甘さと芳醇な香りを引き出しているのは、メロン農家の長年の歴史の中で磨き上げられた栽培技術によるものだ。昼夜の激しい寒暖差を計算し、ハウス内の環境を分単位でコントロールする熟練の技。伝統の品質を守り抜こうとする農家の情熱と、刻々と変わりゆく過酷な自然環境との真剣勝負の果てに実ったメロン本来の美味しさを、今回のアイスに詰め込んだ。また、厳しい自然と向き合い、一玉を守り抜いた農家の誇りへの敬意の証として、パッケージにもメロン畑をあしらっている。（modelpress編集部）
■とろける食感 ぎゅっとメロン
【価格】239円（税込258円）
【発売日】2026年6月9日（火）
【発売地域】全国 ※沖縄県を除く
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