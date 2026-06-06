お天気がぐずつきがちな梅雨の季節だからこそ
室内でかわいい動物たちに癒やされたい！

ＳＮＳなどで話題を集める
最新アニマルカフェを調査します！

《出演》
松丸亮吾（謎解きクリエイター）
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）

《店舗》
★大きな耳がトレードマーク！フェネックとふれあえるお店
Fennec House（フェネックハウス）　新大久保店
所在地：〒169-0073
　東京都新宿区百人町2-11-2 新戸山アネックス2階
営業時間：平日11:00〜19:00、土日祝：10:00〜19:00
料金システム：大人　　　　3000円
　　　　　　　高校生以下　1500円
　　　　　　　※未就学児は入場できません
　　　　　　　※混雑時は時間制限となる場合があります

★おじさんすぎる姿がＳＮＳで話題！マーモット専門カフェ
マーモット村 東京
所在地：〒165-0027 東京都中野区野方4-46-10
営業時間：10:00〜18:00
　（12:00〜13:00はマーモットの休憩時間となります）
料金システム：ふらっとプラン（お手頃プラン）　20分/1500円
　　　　　　　満喫プラン（通常プラン）　　　　60分/2800円
　　　　　　　※事前予約制

★異色コラボ！猫とカピバラが一緒に暮らすお店
カピねこ原宿
所在地：〒150-0001
　東京都渋谷区神宮前1-6-10 Bsquare竹下通り2階
営業時間：10:00〜20:00
料金システム：カピバラとねことふれあい　50分/3850円
　　　　　　　　※1歳未満のお子様は無料
　　　　　　　カピバラスペシャルおやつ・ねこおやつ　550円