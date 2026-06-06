お天気がぐずつきがちな梅雨の季節だからこそ

室内でかわいい動物たちに癒やされたい！



ＳＮＳなどで話題を集める

最新アニマルカフェを調査します！



《出演》

松丸亮吾（謎解きクリエイター）

マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）



《店舗》

★大きな耳がトレードマーク！フェネックとふれあえるお店

Fennec House（フェネックハウス） 新大久保店

所在地：〒169-0073

東京都新宿区百人町2-11-2 新戸山アネックス2階

営業時間：平日11:00〜19:00、土日祝：10:00〜19:00

料金システム：大人 3000円

高校生以下 1500円

※未就学児は入場できません

※混雑時は時間制限となる場合があります





★おじさんすぎる姿がＳＮＳで話題！マーモット専門カフェマーモット村 東京所在地：〒165-0027 東京都中野区野方4-46-10営業時間：10:00〜18:00（12:00〜13:00はマーモットの休憩時間となります）料金システム：ふらっとプラン（お手頃プラン） 20分/1500円満喫プラン（通常プラン） 60分/2800円※事前予約制★異色コラボ！猫とカピバラが一緒に暮らすお店カピねこ原宿所在地：〒150-0001東京都渋谷区神宮前1-6-10 Bsquare竹下通り2階営業時間：10:00〜20:00料金システム：カピバラとねことふれあい 50分/3850円※1歳未満のお子様は無料カピバラスペシャルおやつ・ねこおやつ 550円