６月６日放送【シューイチ★セブン】梅雨のお出かけにもピッタリ！癒やし満点☆最新アニマルカフェ
お天気がぐずつきがちな梅雨の季節だからこそ
室内でかわいい動物たちに癒やされたい！
ＳＮＳなどで話題を集める
最新アニマルカフェを調査します！
《出演》
松丸亮吾（謎解きクリエイター）
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）
《店舗》
★大きな耳がトレードマーク！フェネックとふれあえるお店
Fennec House（フェネックハウス） 新大久保店
所在地：〒169-0073
東京都新宿区百人町2-11-2 新戸山アネックス2階
営業時間：平日11:00〜19:00、土日祝：10:00〜19:00
料金システム：大人 3000円
高校生以下 1500円
※未就学児は入場できません
※混雑時は時間制限となる場合があります
マーモット村 東京
所在地：〒165-0027 東京都中野区野方4-46-10
営業時間：10:00〜18:00
（12:00〜13:00はマーモットの休憩時間となります）
料金システム：ふらっとプラン（お手頃プラン） 20分/1500円
満喫プラン（通常プラン） 60分/2800円
※事前予約制
★異色コラボ！猫とカピバラが一緒に暮らすお店
カピねこ原宿
所在地：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-6-10 Bsquare竹下通り2階
営業時間：10:00〜20:00
料金システム：カピバラとねことふれあい 50分/3850円
※1歳未満のお子様は無料
カピバラスペシャルおやつ・ねこおやつ 550円