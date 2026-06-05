あす6月6日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！

☆日本全国 道の駅伝！ACEes浮所飛貴＆満を持して小泉孝太郎が参戦

大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。

今回はこの人気企画の立役者ともいえる浮所飛貴（ACEes）が、秋田県「道の駅しょうわ」からスタート。閉店24分前に到着し、「マジでヤバい」と大焦りの浮所。さらに敷地内には、数多くの植物が売られている広大な温室が。第1、第12走者として数々の1位を当ててきた浮所だが、目の前の光景に「これはムズいぞ」と呆然としてしまう。

また、「他都道府県の道の駅と交流がある」ということで、売店には北海道から沖縄まで全国各地の名産が取り揃えられており「ナンバーワン揃い」と再び呆然。そして、ほとんど売り切れとなっている地元野菜のコーナーに目を付けると、駅長から「ドキッ」という言葉が。この駅長の反応に戸惑う浮所。

ランキングに重要なレストランは閉店だが、メニューはしっかりチェック。あるメニューに書かれている「人気ナンバーワン」という文字を目ざとく発見する。数々の試練を乗り越えてきた浮所は、今回も1位を当てることができるのか？

スタジオでも出演者が1位当てに挑戦。ゲストの賀来賢人は、「現実的に考えて僕だったら」と、花ではなく野菜ではないかと予想。しかし、所ジョージやほかのゲストの言葉でコロコロ意見が変わってしまう。本郄克樹（B&ZAI）は博士号取得の頭脳を活かして、「私の計算ですと、間違いなく」と意外な商品を選択。過去の浮所ロケを見た本郄なりの分析を語るも、所は疑いの目。佐藤栞里がレストランメニューから選んだ“食いしんぼう”な理由には全員からツッコミが。

続いて、満を持して小泉孝太郎が第13走者として参戦。小泉が挑戦する道の駅には、名物グルメが盛りだくさん。世界的に評価されている名産「稲庭うどん」は、お得な値段で買える切り落としがズラリ。

レストランでは、さまざまなトッピングの横手焼きそばに小泉が舌鼓。地元の方々が作るいぶりがっこのコーナーでは「こんなにある!?」とその数にビックリ。試食をしてみると「全然違う！」と、それぞれの特徴を見事な食リポで表現する。

自身の地元・神奈川の超有名土産には小泉はビックリ。そこには秋田出身の人物との深いかかわりが。さらに、来場客から大人気で、たびたび声をかけられる小泉。交流を深めながら人気商品を探っていく。その中で小泉が1位に選ぶのは「オーラが出てました」と語るあの商品。果たして結果は？

☆「研究するにもほどがある理化学研究所の旅」

現在、地球のため、未来のために持続可能な取り組みを提案する、日本テレビの「Good For the Planetウィーク」略して「グップラ」実施中ということで、理化学研究所で2人の博士に密着取材。

“天気予報”の博士は、近年問題となっている危険なゲリラ豪雨の“超最先端” な予報の仕組みを紹介してくれる。もう1人は、「世界に1台しかない」という顕微鏡を研究している博士。自身が作った顕微鏡に「カワイイ」を連発する不思議なキャラクターだが、顕微鏡によってわかった“食”にまつわる発見や、世界初の映像にスタジオは驚愕の連続。しかしこの博士には、顕微鏡を超えるカワイイ推しの存在が!?

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

賀来賢人 高橋ユウ 本郄克樹（B&ZAI） アインシュタイン

【ロケゲスト】

小泉孝太郎 浮所飛貴（ACEes） ※順不同