2025年に販売され、大反響を呼んだミスタードーナツの「もっちゅりん」。昨年販売時に食べられなかった人や、また食べたいという人の再販を望む声に応えて、6月3日から期間限定で復活販売がスタートした。

【写真】食べれたらラッキー？再販で売り切れ続出の『もっちゅりん』

ミスタードーナツ55周年を記念して作られた「もっちゅりん」

「もっちゅりん」はミスタードーナツ55周年を記念して作られた商品。もち粉と米粉をブレンドした生地に、独自のコーティングを施した“もっちゅり”食感が特徴だ。公式サイトにも《ほんとにドーナツ！？と思わせる、あの「もっちゅり」食感をお楽しみください》とあり、既存のドーナツの概念を打ち破る新しい商品である。

「昨年は“きなこ”と“みたらし”の2種類でしたが、今年は新たに甘酸っぱい“いちご”も登場。計3種類となりました。ただし、“きなこ”と“みたらし”は8月中旬まで。“いちご”は6月下旬までと販売期間が異なるので注意しましょう」（経済誌記者）

ミスタードーナツは「もっちゅりん」の販売に際して、昨年の人気ぶりから今回は事前予約をこれまでよりも早く開始。5月14日から予約開始としたが、当日はアクセスが集中。予約サイト「ミスドネットオーダー」が繋がりづらい状態となり話題になっていた。

台風6号の悪天候も店頭には長蛇の列

そして迎えた6月3日の販売開始日。この日は関東を中心に台風6号による雨風の影響でかなりの悪天候だったが、それにもかかわらず店頭には長蛇の列が。SNS上でも「もっちゅりん」に対しての反響は大きく、

《1時間並んでやっと買えたよ〜食べるの楽しみ！》

《全然もっちゅりん買えない。去年も出会えなかったのに》

《台風だから人少ないと思って来たのに、マジでミスドの行列エグい》

《嘘だろ、もっちゅりん目の前で売り切れた……》

と買えた人、買えなかった人さまざまな反応があがっている。

「ちなみに、ミスタードーナツの公式サイトでは店舗ごとの販売スケジュールが公開されています。販売日と販売開始時間、各フレーバーがそれぞれ何個ずつ提供されるのかがずらっと一覧になっていて、購入制限の有無なども載っています。

たとえば東京・国分寺マルイ店では6月5日は1回目が10時から、2回目は17時から販売。各回、3つの味がそれぞれ50個ずつ提供されるといった具合です。このスケジュールは今後5日、8日の18時をめどに更新されるとのこと。どうしてもゲットしたい人は、スケジュールをチェックしてから行くのがおすすめです」（前出・経済誌記者）

大人気の「もっちゅりん」。いっそ定番化してくれればみんな買えるのに……とも思うが、期間限定だからこその人気という部分もあるのかもしれない。