【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では状況を整えましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の立場や置かれている状況的に、自由に意見を出したりはできないでしょう。周りの人達のリアクションを気にすることが多いです。仕事や公の場では、改善や企画など提案したいことが少なくありません。進めばワクワクできるのに、他の人達の様子がそれを受け入れてくれなさそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
問題や壁が残っているようです。相手をコントロールする前に、それを解決しないと上手くいかないことが多いので、協力者も増やしていきましょう。シングルの方は、ネガティブに考えてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分を下げてでもあなたに伝わって欲しいことがあります。
｜時期｜
6月12日 自分を曲げる ／ 6月14日 凹んでしまう
｜ラッキーアイテム｜
土鍋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞