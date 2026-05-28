こだわりのまぜそば、パスタ、ピザがランクイン！　ファミマルブランド担当が選ぶ冷凍食品11選

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。

■高級イタリアンレストラン監修の“本格派パスタ”を発売！

このほど「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「家計を支えるベストイレブン」を発表。

大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まるこの時期に、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽しめます。

スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、ファミマルブランド担当者が、“家計を支えるスタメン”として 「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた11品を厳選。

さらに、新商品として東京・銀座の高級イタリアンレストラン｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」458円（税込494円）を、2026年6月2日から全国のファミリーマート約16,400店にて発売します。

■物価高で支持が拡大 “コスパ”で選ばれる冷凍食品

近年、冷凍食品は味や品質、ラインアップの進化により、“日常的に選ばれる食事”として存在感を高めています。

冷凍商品に関する調査では、物価上昇の中においても購入量が増えた食品の1位が冷凍食品（2位：うどん・パスタ、3位：豆腐・納豆）と、その広がりを見せています。

また、冷凍食品に対するイメージとして「合理的・賢い選択」が最も高く、コストパフォーマンスの高さが支持を集めています。※1。

※1参考：令和8年 ”冷凍食品の利用 状況”実態調査について（一般社団法人 日本冷凍食品協会 調べ）

こうした背景を踏まえ、同社では“コストパフォーマンスとおいしさを両立した冷凍食品”へのニーズに応えるべく、「ファミマル」より、「おいしさ」と「家計への優しさ」を兼ね備えた冷凍食品11商品を厳選しました。

今回は、サッカー好きのブランド担当者が、それぞれの商品の特長をサッカー用語に例えながら紹介し、日常の食卓を豊かに彩るラインアップを提案します。

■「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立を叶える！

ファミマルブランド担当が選んだ、“家計を支えるベストイレブン”

◇＜NO1＞胃袋をねじ伏せる「重戦車ストライカー」

【商品名】元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそば。食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴です。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上げています。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

極太麺の強靭な「フィジカル（食べごたえ）」と、にんにくのガツンとした「シュート力」が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります。

◇＜NO2＞香りと痺れで翻弄する「絶対的エース」

【商品名】もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付きです。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う「ストライカー」。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する「決定的な仕事」が魅力です。

◇＜NO3＞旨みの連鎖でゴールを奪う「強襲のアタッカー」

【商品名】麺屋こころ監修台湾まぜそば

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそばです。ガーリックパウダーで好みの味を楽しめます。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の「圧倒的なキープ力」と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの「波状攻撃」が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への「ハットトリック」は確実です。

◇＜NO4＞五感を揺さぶる「変幻自在のテクニシャン」

【商品名】香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンと唐辛子の辛みと、香酢の酸味と甘みがきいたタレが絡むビャンビャン麺。別添の花椒香油パックをかけることで、さらにしびれる味わいが楽しめます。

※一部地域では価格が異なります。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

独特な幅広麺とウーシャンフェンの香りと酸味の効いたタレで、予測不能な攻撃を仕掛けます。別添の花椒香油をかければ、しびれるスピードでサイドを切り裂く「唯一無二のアタッカー」です。

◇＜NO5＞食卓の隙間を埋める「ユーティリティプレイヤー」

【商品名】もっちり生地のチーズいももち

【価格】308円（税込332円）

【発売地域】全国

【内容】チーズフィリングを包み込んだもっちり食感のいももち。おやつ、お酒のおつまみにもピッタリな一品です。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

おやつからおつまみまで、あらゆる場面に対応する「柔軟性」が魅力。もっちりとした「粘り強い守備」でバランスを支えつつ、中から溢れるチーズの「切り札」も併せ持つ、チームに不可欠な存在です。

◇＜NO6＞食欲のスイッチを入れる「ゲームメイカー」

【商品名】5種具材の旨辛ビビンバ

【価格】438円（税込473円）

【発売地域】全国

【内容】ほうれん草・もやし・人参のナムルと、大根酢漬、肉味噌の5種具材を乗せたビビンバ。もち麦入りご飯です。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

5種類の具材を束ねる統率力で、食卓を鮮やかに組み立てます。コチュジャンの鋭い辛みで一気に攻撃のスイッチを入れ、食欲を加速させる「必勝の縦パス」を供給します。

◇＜NO7＞食卓のバランスを整える「守備的アンカー」

【商品名】1/3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜

【価格】218円（税込235円）

【発売地域】全国

【内容】1/3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）。レンジするだけで、簡単に温野菜を味わえます。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

1/3日分の野菜（5種類）が摂れる、栄養面の「絶対的な安定感」が武器。メインディッシュの背後で食卓のコンディションを影から支える、「献身的なバランサー」です。

◇＜NO8＞食の熱気を高める「武闘派センターバック」

【商品名】岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ

【価格】398円（税込429円）

【発売地域】全国

【内容】岩塩で引き立つ牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みが特徴の商品です。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

炙り焼きの香ばしさを纏った「武闘派」。岩塩で引き立つ脂の旨みと「力強いコンタクト（噛み応え）」で食のペースを掌握し、ビールという「サポーター」との連携で食卓の熱気を一気に高めます。

◇＜NO9＞食卓に安らぎを与える「不変のベテラン」

【商品名】直火で香ばしく炒めたナポリタン

【価格】276円（税込298円）

【発売地域】全国

【内容】歯ごたえのあるパスタをナポリタンソースと炒め、ソーセージ・ピーマン・玉ねぎをトッピングしたナポリタンスパゲティです。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

どっしりと構える、「経験豊富なベテラン」。流行に左右されない昔ながらのスタイルと直火で炒めた香味野菜の深い旨みで、食卓に安心感を与える「精神的支柱」です。

◇＜NO10＞口内をリセットする「冷静な守備職人」

【商品名】レンジで手軽に塩味枝豆

【価格】119円（税込128円）

【発売地域】全国

【内容】契約農場で栽培された、風味豊かな枝豆を使用。程よい塩味でお酒のお供にも最適です。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

程よい塩加減という「的確なポジショニング」で食卓のテンポを整えます。強烈なアタッカー陣が攻め立てる中で食卓に落ち着きを与え、最後まで飽きさせないバランスを保ち続けます。

◇＜NO11＞空腹を完封する「世界基準の守護神」

【商品名】【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ

【価格】548円（税込591円）

【発売地域】全国

【内容】ナポリのピッツァ選手権優勝者（*）の「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井 憲シェフ監修の商品。特製生地を一枚一枚手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げました。

【サッカー好きのブランド担当者コメント】

一枚一枚手で伸ばされた生地の弾力で、空腹を完全に封鎖します。薪窯の熱を帯びた熱い闘志で最後方に君臨する、「イタリア伝統の堅守」の象徴です。

*トロフォエプルチネッラ、クラシックマルゲリータ部門2019年第5回大会 優勝

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

※地域によっては価格が異なる場合があります。

■イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」監修！

もちもち食感の生パスタとクリームソースが絶品のプレミアム冷凍パスタ

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の中で、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の新商品として、東京・銀座の高級イタリアンレストラン｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」を6月2日に新発売します。

【原田慎次シェフのコメント】

時間がかかりましたが、自信を持ってお届けできる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができました。

お店のスタッフにも食べてもらいましたが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味！ と太鼓判をもらっています。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思いますので、是非召し上がって頂きたいです。

【商品担当のコメント】

冷凍食品への注目が高まる中、「ファミマルKITCHEN PREMIUM」では、簡便性と上質な美味しさの両立を追求しました。東京・銀座の高級イタリアン「Ristorante Shin Harada」原田シェフに監修いただき、自信を持って「最高傑作」と呼べるパスタが完成しました。ご家庭の食卓を豊かに彩る、贅沢な一皿をぜひお試しください。

【商品名】【｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修】「牛挽肉のボロネーゼ」

【発売日】2026年6月2日

【価格】458円（税込494円）

【発売地域】全国

【内容】原田慎次シェフ監修の商品。小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせました。

（エボル）