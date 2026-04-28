【4/30から】通勤通学にも。ニューバランスやadidasのシューズがお買い得価格に
2026年4月30日9:00からスタートする「Amazon GW スマイルSale」では、ニューバランスやadidasのシューズがプライスダウン予定。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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Prime会員を対象に、キャンペーン期間中にエントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。
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見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」
通学に最適なキッズ用スニーカー 17~25cm
テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足
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