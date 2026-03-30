EXITりんたろー。は「2台持ち」でイケオジを目指す!?

お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんが、2026年3月11日に更新した自身のYouTubeチャンネル「りんたろー。のイケおじチャンネル。で、2台持ちしている自身の愛車について紹介しました。

動画の冒頭、「僕はイケオジを目指してる」と口にしたりんたろー。さん。そんな彼が紹介した愛車の1台目は、メルセデス・ベンツの高級SUVである「Gクラス（通称：ゲレンデヴァーゲン）」の最量販ディーゼルモデル「G450d」（左ハンドル）でした。

【動画】超カッコいい！ これが「りんたろー。」が所有する2台の「高級SUV＆ビンテージ四駆」です！ 動画で見る

以前は、同じのGクラスながら、新車価格が約3300万円の高性能版「AMG G63」に乗っていたりんたろー。さんですが、そちらはすでに売却済み。一方、現在の愛車であるG450dの価格について質問されると「2000万円くらいかな」と返答。

メルセデス・ベンツの公式サイト上で現在の価格は「1857万円から」と記載されており、オプションパッケージなどを含めるとそれくらいになるようです。

ちなみに、購入方法について「まあ……残クレ。“残クレゲレンデ”っていう感じで」と苦笑しながら告白したりんたろー。さん。彼はG450dを“走る資産”と呼んでいるようです。

そんなG450dについて、りんたろー。さんは「ファミリーカーだね」と断言しています。

以前、バラエティ番組「ダウンタウンDX」（日本テレビ系）に出演し、AMG G63を紹介した際にダウンタウン・浜田雅功さんから「子どものためにゲレンデ!?」とツッコまれたこともあるりんたろー。さん。

しかし今回のG450d購入は、奥様でタレントの本郷杏奈さんも了承しているそう。

「普通さ、子どもができたら『アルファードとかにしようよ』みたいなことを言うのがパートナーじゃん。でも、うちはちょっと嫁もイタい（笑）。自分と結構似たような感じだから『全然、カッコいい！』みたいな」

と、G450dの購入にノリノリだったことを明かしています。

さらに、本郷さんのご両親もこのクルマに乗っているそうで「（座席が）高いから乗りづらそうだね」とのこと。しかし、なんだかんだでG450dがファミリーカーとして機能していることがうかがえました。

続いては、G450dの車内をチェック。ここで注目したいのは、運転席の脇に置いてあるマジックハンドです。

これは、車両右側に発券機のある駐車場を利用する際に活躍するアイテム。発券された駐車券を左ハンドルの運転席から取ろうとしても手が届かないため、伸びるマジックハンドで受け取れるように常備しているそうです。

「これは、かなり必要。（うしろの車両から）見られないようにね。ゲレンデからこれ（マジックハンド）が出てきたら、ちょっとアレじゃん（笑）。だから、シュッと取らないと。みんな、左ハンドルの人はどうしてるんですか？」

と、“左ハンドルあるある”の有益な対策法を募ったりんたろー。さん。「メルセデスが純正のマジックハンドを出してくれればいいんだけど」と、叶わぬ夢も口にしていました。

実は、彼が所有しているクルマはこのG450dだけではなく、「もう1台、実はあります」とりんたろー。さんは明かしています。

その「もう1台」とは、5年前に購入した米国フォードの1973年式初代「ブロンコ（アーリー・ブロンコ）」でした。しかし……。

「これが壊れ続けていて、まだ1回も乗ったことがない（笑）。あるのかもわからない。今、遠い所で直し続けてくれている。イケオジ的にはそっちも紹介したいんですけどね。早く直ってきてくれれば（苦笑）」

まさかの事実を明かしたりんたろー。さん。2020年のマクドナルドCMにて木村拓哉さんが乗っているシーンを見て「カッコいいー！」と思ったのが、ブロンコ購入のきっかけだったそう。

しかし、「いかんせん、壊れる」と厳しい現実に今は直面しているようです。

「でも、カッコいいんすよ！」と、ブロンコ復活の日を待ちわびるりんたろー。さん。

G450dとブロンコの2台が揃えば、いよいよイケオジの仲間入りでしょうか。