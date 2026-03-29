沖縄県名護市の辺野古沖で、研修旅行中の同志社国際高校2年生18人が分乗した小型船2隻が相次いで転覆し、「不屈」の船長・金井創さん（71）と「平和丸」に乗っていた女子高校生の武石知華さん（17）が死亡した。「週刊文春」がその実態を詳報している。

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2隻の船が転覆した

「危なくて漁師は近寄りませんよ」

3月16日午前10時過ぎ、気象庁が波浪注意報を発令するなか、2隻は沖縄県名護市の辺野古沖を航行中に転覆した。

船を運航していたのは「ヘリ基地反対協議会」という市民団体で、2隻はいずれも反米軍基地活動に使われてきた"抗議船"だった。

地元、名護漁協の安里政利組合長は「この時期は海がよく荒れる。リーフのところなんて危なくて漁師は近寄りませんよ」と語っている。

第十一管区海上保安本部は20日、業務上過失致死傷などの疑いで運航団体の関係先を家宅捜索した。

ヤフコメでは法的問題を指摘する声も…

この報道に対し、Yahoo!ニュースのコメント欄には批判的な意見が多数寄せられた。

抗議船の法的問題を指摘する声として、「転覆事故の原因追及より前に問題なのは、この抗議船が運輸局にも事業登録せず保険にも加入していない、完全な不法運航・無免許運航だったことだ」という意見があった。

学校側の責任を問う声も多く、「個人的な繋がりで個人の船に乗せてしまったのが原因。運航ルートや安全面の確認などをするはずが、全てスルーしていた」との指摘が見られた。

また、「引率教員が生徒と同乗していなかった」点や、「波浪注意報が出ていたにもかかわらず出航した」点についても、学校側の危機管理意識を問う声が相次いだ。

17歳の生徒と71歳の船長が命を落としたこの事故では、波浪注意報下での出航強行、抗議船の不法運航の疑い、教員の不同乗など、複数の問題点が重なっていたことが浮き彫りになっている。捜査の行方とともに、学校の安全管理体制や平和学習のあり方についても、引き続き問われることになりそうだ。

「週刊文春 電子版」では、●「1日も早く…」転覆船長は共産党候補者だった、●漁協トップは「近寄らない海」、●団体幹部5人を直撃など反基地団体の正体について読むことできる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）