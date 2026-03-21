「差し入れに選ぶなら？」人気占い師が回答から導き出す「あなたの近い将来」







運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「お呼ばれ、なに持っていく？」 あなたの深層心理は…

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】



仲の良い友人から、ホームパーティに誘われたあなた。食事や飲み物などは各自持っていくことになっています。あなたなら、どこでどんなモノを選びますか？ 下の３つから近いものを選んでください。





1.デパ地下で、カラフルなお惣菜などを何品か買っていく。

2.アルコールあり・なしのドリンクと、出来立ての温かいものを買っていく。

3.口コミで評価の高い、話題のスイーツ店に並んで、映えるものを買っていく。





【ANSWER】



この心理テストから分かるのは、あなたの『隠れたコンプレックス』です。







１を選んだあなたは…



１を選んだあなたの隠れたコンプレックスは『プライドの高さ』かもしれません。デパ地下グルメで味が保証されていて、バランスの取れたものを選ぶあなたは、何をするときにも、常に完璧でありたい（そう評価されたい）という気持ちが強い傾向がありそう。特に、人に見られている場面では、少し手を抜くことも避けたいと考えてしまったり、プライドを保つためについつい無理をしてしまっているところがあるかも。







２を選んだあなたは…



２を選んだあなたの隠れたコンプレックスは『正義感の強さ』かもしれません。どんな立場の人のことも考えることができ、視野が広いタイプのあなたは、様々な場所でリーダー的存在として、頼られやすい傾向がありそう。慕ってくれる人のことは自分のことを後回しにしても放っておけないところがあるため、正義感の強さから時に人とぶつかってしまう場面も多いでしょう。







３を選んだあなたは…



３を選んだあなたの隠れたコンプレックスは『実はロマンチストなところ』かもしれません。周囲に喜んでもらえるためなら、多少時間や手間がかかったとしても行動できてしまうあなたは、周りの人も“同じようにしてくれる”ことを心のどこかで期待してしまっている傾向があるのかも。想像や期待と違った結果が出たときに凹んでしまいやすいという経験が多いなら、ちょっと求めすぎてしまうのかな？と考えてみるのもいいでしょう。







（ゲッターズ飯田さん一番弟子の見解）

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