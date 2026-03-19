100均姉妹店で凄いキッチングッズ見つけた！「詰め替え楽すぎ！」「もう汚さない！」

キッチン用の洗剤を入れる容器って、背が高いボトルだとすぐに倒れてしまうのが難点…。さらに口が小さいと、詰め替えの際にこぼして勿体ない思いをすることもあります。なんとダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツに、ストレスなく快適に使えるディスペンサーが登場！詰め替えが楽になり、お手入れも楽でおすすめです◎

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商品情報

商品名：スポンジが置けるキッチンディスペンサー（WH）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：14cm×9.5cm×9cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480675039

あのストレスとおさらば！スタプロで見つけたディスペンサーがいい仕事してくれる！

キッチン用の洗剤って、ボトルタイプの容器だとすぐに倒れてしまうのが難点…。さらに口が小さいと、詰め替えの際にこぼしてしまって勿体ない思いをすることもありますよね。

そんなプチストレスを解消してくれるアイテムを、スタンダードプロダクツで発見！『スポンジが置けるキッチンディスペンサー（WH）』をご紹介します。

こちらは普通の容器と違ったユニークな形、構造が特徴のディスペンサーです。価格は330円（税込）。

透明な容器、蓋、ノズルの3パーツに分かれています。

構造がシンプルなので、汚れが気になったらお手入れしやすいのがいいなと思います。

早速洗剤を詰め替えてみましたが、蓋がガバッと取り外せるおかげで詰め替え作業がスムーズ！

気を遣わなくてもこぼれず、サッと詰め替えることができます。

今までこぼすたびに布巾で拭き取っていたのですが、その手間が省けるのは嬉しいです。

スポンジを押し付けてプッシュするだけ！食器洗いが楽になる◎

蓋とノズルを装着したら完了！

スポンジを押し付けてプッシュすることで、洗剤をスポンジに塗布できます。

背の高いボトルと違って、バタバタと倒れないのが本当に良いです！

ただし、洗剤の量は調整しにくいなと感じました。

また、良く洗って水を切ったスポンジで押さないと、中に水や汚れが溜まりやすくなるのも気になります。

汚れが溜まる点は、気になる方も少なくないと思います。

実際に、購入した時点で中にごみが結構入っていました。やはり汚れが溜まりやすくはあるようです。

スポンジ自体に汚れが付着している場合は、しっかりと洗い流して使うようにしたほうがよさそうです。

ただ、個人的にはボトルが倒れるストレスと、濡れたボトルの底を逐一拭くなどするよりも、こちらのディスペンサーに変えたほうが快適になりました。

スポンジ置き場も広々としているので、引っ掛けてスポンジを保管するよりも楽です。

今回は、スタンダードプロダクツの『スポンジが置けるキッチンディスペンサー（WH）』をご紹介しました。

こういったアイテムが300円で買えるのは、さすがダイソーの姉妹店だと思いました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。