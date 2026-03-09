【ダイオライト記念】ナルカミは2枠2番から
3月11日（水）に船橋競馬場で行われる、ダイオライト記念（Jpn2・4歳上・ダ2400m）の枠順は下記の通り。
【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならずJRA馬4頭
1枠1番
セラフィックコール
牡6・57.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
2枠2番
ナルカミ
牡4・57.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
3枠3番
カズタンジャー
牡5・56.0・川田将雅
新谷功一・栗東
4枠4番
ナイトオブファイア
牡4・55.0・石川倭
渡辺和雄・大井
5枠5番
サクラトップキッド
牡5・56.0・高橋悠里
伊藤和忍・岩手
5枠6番
ジャスパーロブスト
せん5・56.0・丸山元気
森秀行・栗東
6枠7番
ケンシレインボー
牡4・55.0・山中悠希
佐藤裕太・船橋
6枠8番
グロリアムンディ
牡8・56.0・御神本訓史
川島正一・船橋
7枠9番
オディロン
牡7・56.0・吉村智洋
森澤友貴・兵庫
7枠10番
マキシマムパワー
牡4・55.0・町田直希
林正人・船橋
8枠11番
デルマソトガケ
牡6・56.0・横山和生
須貝尚介・栗東
8枠12番
グランデマーレ
牡9・56.0・木間塚龍馬
山本学・船橋