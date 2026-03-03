子どもを使って偵察！？ 娘の友だちから「パパのお給料は？」こりゃ裏があるに違いない。他のママ友に聞くと

「どうしてそんなことまで知っているの？」と思ってしまうような、なんでも知っているママっていますよね。そんなママの中には、情報を得るために手段を選ばない人もいるようで……？ 今回は私の友人A子さんから聞いた、初めて自宅に遊びに来てくれた娘のお友だちから質問攻めにされた話を紹介します。

娘の友だちが初めて自宅に！

A子には、小学校2年生の娘K美がいます。K美は同じクラスのM子ちゃんというお友だちと最近仲が良いようで、M子ちゃんから「今度K美ちゃんちに遊びに行ってもいい？」と言われました。A子はM子ちゃんのママと面識はなかったものの、せっかくの機会なので快諾することにしました。

母であるA子が質問攻めにされ…

A子宅は娘のK美が通っている小学校の近くにあり、自宅前の道路が通学路になっています。そのためか、M子ちゃんはA子宅の場所をすで知っていたようで、当日も1人で自転車に乗ってやって来ました。子ども同士で遊んでいたのも束の間、2人を見守っていたA子にM子ちゃんが話しかけてきました。そして、A子はM子ちゃんから怒涛の質問攻めにあってしまったのです。

大人びた質問に驚くA子

しかも、M子ちゃんの質問というのが「K美ちゃんのママって働いてるの？」「なんていう会社？」「パパの会社は？お給料いっぱいもらってるの？」「あの人気遊園地に行ったことある？」など。仕事のことや家族でどこに行ったことがあるか、など根掘り葉掘り聞いてきたのです。「今どきの小学生女子はこんなことまで気になるの？」とA子は少々びっくりしてしまいました。