アマプラで悶絶 美しいキスシーンが話題の韓国ドラマ5選
【モデルプレス＝2026/02/28】Prime Videoには、視聴者の心を鷲掴みにする名キスシーンが登場する韓国ドラマが多数配信されている。今回は、ロマンチックな演出から情熱的なアプローチまで、SNS等で大きな話題を呼んだ「キスシーン」が見どころの傑作5選を紹介する。
【写真】キスシーンが話題の韓国ドラマ5選
パク・ソジュン演じるナルシスト副会長と、パク・ミニョン演じる完璧な秘書の恋を描く、退職騒動から始まる恋模様と過去の秘密が絡み合う名作。特に「キス職人」の異名を持つパク・ソジュンが魅せる、第9話の情熱的な「クローゼット・キス」は、ドキドキするようなシチュエーションも相まって名シーンとして語り継がれている。
不滅の命を生きるコン・ユ演じるトッケビと、キム・ゴウン演じるその花嫁のチ・ウンタクが織りなすファンタジーロマンスとして世界で愛される同作。数々の名場面の中でも、第15話でカナダで再会を果たしたキスシーンは圧巻。「キス職人」コン・ユの包容力と切ない愛が爆発した、涙なしでは見られない名シーンである。
実写と3Dアニメが融合した共感ロマンスのシーズン2。キム・ゴウン演じるユミと、GOT7のパク・ジニョン演じるバビの恋が急接近していく。特に第3話、車内で互いの気持ちを確認し合う濃厚な「車内キス」は、リアルな空気感と大人の色気で視聴者を悶絶させた話題のシーンである。
シン・ヒョンビン演じる現実主義の年上彼女と、ムン・サンミン演じるロマンチストな財閥御曹司の年の差ラブコメディ。別れようとする彼女を一途に追いかける年下彼氏の姿に胸キュンする視聴者が続出し、第9話冒頭で描かれた日常の空間が一気にロマンチックな場へと変わるキッチンでのキスは2人の愛の深さを象徴する名場面だ。
10年ぶりに再会した初恋相手との運命を描く。TBS系ドラマ「Eye Love You」（2024）で日本ドラマに初出演したチェ・ジョンヒョプ演じるフヨンと、キム・ソヒョン演じるホンジュの幼馴染カップルが、忘れていた恋心を呼び覚ます。第5話でついに想いが通じ合うキスシーンは、じれったい関係から一歩踏み出す瞬間として、多くの視聴者をときめかせた。
ストーリーの盛り上がりと共に訪れる美しいキスシーンは韓国ドラマの醍醐味。俳優たちの演技力が光る至極のキスは、観る者の心拍数を上げ、忘れられない余韻を残す。Prime Videoで、極上のときめき体験に浸ってみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスシーンが話題の韓国ドラマ5選
◆1「キム秘書はいったい、なぜ？」（2018）
パク・ソジュン演じるナルシスト副会長と、パク・ミニョン演じる完璧な秘書の恋を描く、退職騒動から始まる恋模様と過去の秘密が絡み合う名作。特に「キス職人」の異名を持つパク・ソジュンが魅せる、第9話の情熱的な「クローゼット・キス」は、ドキドキするようなシチュエーションも相まって名シーンとして語り継がれている。
◆2「トッケビ 〜君がくれた愛しい日々」（2020）
不滅の命を生きるコン・ユ演じるトッケビと、キム・ゴウン演じるその花嫁のチ・ウンタクが織りなすファンタジーロマンスとして世界で愛される同作。数々の名場面の中でも、第15話でカナダで再会を果たしたキスシーンは圧巻。「キス職人」コン・ユの包容力と切ない愛が爆発した、涙なしでは見られない名シーンである。
◆3「ユミの細胞たち2」（2022）
実写と3Dアニメが融合した共感ロマンスのシーズン2。キム・ゴウン演じるユミと、GOT7のパク・ジニョン演じるバビの恋が急接近していく。特に第3話、車内で互いの気持ちを確認し合う濃厚な「車内キス」は、リアルな空気感と大人の色気で視聴者を悶絶させた話題のシーンである。
◆4「深夜2時のシンデレラ」（2024）
シン・ヒョンビン演じる現実主義の年上彼女と、ムン・サンミン演じるロマンチストな財閥御曹司の年の差ラブコメディ。別れようとする彼女を一途に追いかける年下彼氏の姿に胸キュンする視聴者が続出し、第9話冒頭で描かれた日常の空間が一気にロマンチックな場へと変わるキッチンでのキスは2人の愛の深さを象徴する名場面だ。
◆5「偶然かな。」（2024）
10年ぶりに再会した初恋相手との運命を描く。TBS系ドラマ「Eye Love You」（2024）で日本ドラマに初出演したチェ・ジョンヒョプ演じるフヨンと、キム・ソヒョン演じるホンジュの幼馴染カップルが、忘れていた恋心を呼び覚ます。第5話でついに想いが通じ合うキスシーンは、じれったい関係から一歩踏み出す瞬間として、多くの視聴者をときめかせた。
◆画面越しに伝わる熱量に酔いしれる
ストーリーの盛り上がりと共に訪れる美しいキスシーンは韓国ドラマの醍醐味。俳優たちの演技力が光る至極のキスは、観る者の心拍数を上げ、忘れられない余韻を残す。Prime Videoで、極上のときめき体験に浸ってみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】