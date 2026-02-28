『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一流の大企業に勤めている人でもなぜ愚痴を吐くのかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「選ばれた側」になると理想の基準が変わるから

一流と呼ばれる大企業に入社すると、周囲からは「すごい」「勝ち組」と見られることが増えます。ただ、羨望の目で見られることで、本人の中の理想の基準が大きく変わります。

学生時代は「いい企業に内定を取れるかどうか」がゴールでしたが、入社後は「同期の中で仕事ができる人かどうか」「あの人よりも年収は高いか」という同期や他業界の比較が始まります。大企業に入るという一種のゴールの先には、こうした不安が生まれてくるのです。

同期や他の環境との比較には終わりがありません。環境が恵まれているほど、理想の基準はどんどん上がり、「十分に恵まれているはずなのに満たされない」という感覚を生みやすくなります。

大企業にありがちな制約に悩まされるから

大企業に入ると、大きな仕事に関われる可能性は高まります。一方で、仕事の進め方には多くの制約が存在します。

関係部署との調整、度重なる会議、前例に縛られたルールなど、規模が大きい分、一つの判断に多くの人が関わり、スピード感や裁量はどうしても限定されます。

仕事ができる人ほど、「なぜここまで確認が必要なのか」「もっと良いやり方があるのでは」と感じやすくなります。こうした違和感が積み重なると、やりがいよりもストレスの方が大きくなってしまうことがあります。

違和感を後回しにしてしまうから

一流企業の看板は、強力です。社外からの評価、安定性、待遇面の安心感は間違いなく魅力です。

ただし、その看板があるからこそ、「本当に自分はこの仕事に納得しているのか」と考える余地が生まれにくくなることもあります。周囲が評価してくれる分、自分が組織に対して密かに感じている違和感を後回しにしてしまうのです。

結果として、「不満はないはずなのに、どこか満たされない」という状態に陥る人もいます。

一流企業に入ること自体が悪いわけではありません。ただ、その肩書きが自分にとって何を満たしてくれているのか、一度立ち止まって考えてみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）