黒でも白でもない「第3の色」キレイな色に「合わせるだけで上手くいく」簡単テクニック





黒でも白でもないときに「グレーが入ると上手くいく」

黒を合わせても、白を合わせてもしっくりこない。そんなときに重宝するのが、黒と白の間の色、その両方の色のいいとこどりしたグレー。そんないい意味で主張しない、お堅い印象のグレーの長所が存分に生きるのは「キレイ色」とのコーディネート。







デニムをブルーと捉えて

ファーに近い華やかさがあるシャギーニットはバックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに。 グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン） ブルーデニムパンツ／HAIKURE（ショールーム ロイト）







可愛い色とも好相性。ストレッチパンツでリラックス

レギンス的に使える、スリムなストレッチパンツ。厚みがあるので細身ながら肉感を拾いにくく、暖かい。ややフレア気味になったすそも、ブーツやパンプス、スニーカーなど靴を選ばずバランス良く仕上がる。 グレーフレアパンツ／HOLIDAY（ホリデイ/フラッグシップサロン オフィス） イエローニット／ATON（ATON AOYAMA）







フェミニンな色を調合してダウンスタイルの無骨さを払拭

ダウンベスト×デニムのやんちゃさも、淡いトーンでまとめるだけでキレイめに整う。ペールピンクなど暖色がまざると、華やぎまでカバーできる。 グレーベスト／ロンハーマン ピンクデニムパンツ／HAIKURE（ショールーム ロイト）







