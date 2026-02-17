美のアップデートを怠らないレディたちに支持され続けるMTメタトロンから、次世代スキンケアライン「MTメタトロン FATAFIORE（ファータフィオーレ）」が3月8日に誕生！

肌が本来もつ美しさに着目し、“育てる”という発想で土台から整える導入美容液「IVショット」と、潤いに満ちた肌をなめらかに仕上げる「IVディープマスク」をセットに。使うたび、肌コンディションが研ぎ澄まされていくような実感を、自宅で手軽に叶えて。

研ぎ澄まされた素肌へ、最初の一滴

出典: 美人百花.com

美容のプロたちも信頼を寄せる、選び抜かれた美容保湿成分を贅沢に配合。触れた瞬間から肌をなめらかに整え、うるおいで満たす「肌育コスメ*¹」として誕生しました。

足りないものをその場しのぎで補うのではなく、肌を整えて、育てて、引き締める！ 毎日のホームケアの中で、肌が少しずつ応えてくれるような感覚を育みます。

MTメタトロン FATAFIORE IVショット30mL

美容医療の発想に着想を得た成分理論から生まれた、肌育*¹導入美容液です。ポリヌクレオチド²、ホスファチジルコリン*³、グルタチオン*⁴など、注入発想*⁵の美容成分を贅沢に配合。

角質層のすみずみまでうるおいとともに届け、肌本来の働きをそっと呼び覚ましながら、揺らぎにくい肌コンディションの土台作り*⁶をサポートします。

MTメタトロン FATAFIORE IVディープマスク 4枚入り

日々の外的刺激にさらされ、ゆらぎがちな肌に集中的にうるおいを届けるために生まれた、集中浸透マスク。浸透性にこだわったゲルがぴたりと密着し、角質層のすみずみまで、うるおいとともに美容成分を届けます。週に一度の集中ケアとして取り入れることで、整える→育てる→引き締めるというサイクルを、より確かなものへ。自宅にいながら、まるでプロの手に委ねたような本格トリートメント体験を味わえます。

*¹ 肌を引き締めながらハリ・潤いのある肌に整えること

*² 加水分解DNA-Na（皮膚保護成分）

*³ 肌ハリ・肌弾力

*⁴ 透明感（潤いによる艶やかな印象）・艶肌

*⁵ 角質層まで

*⁶ 乱れた角層を整えること