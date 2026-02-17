美容院代を節約したくて「1000円カット」の利用を検討中。実際にどんな違いがあるの？

1000円カットとはどんなサービスか

通称1000円カットとは、1000円前後の低料金でヘアカットをしてくれるサービス、またはお店のことです。

実際に1000円ぴったりかどうかは店舗によります。一般的には、1200～1400円ほどで提供しているところが多いようです。以前は1000～1200円ほどでサービス提供している店舗も少なくありませんでしたが、物価高を背景に値上げが起きていると考えられます。

低料金ですむのは、サービス内容をシンプルにしているからです。基本サービスはカットのみで、シャンプーや毛染めなどはありません。カット後は、空気の力で髪の毛を吸い取るエアウォッシャーを使うのが一般的です。

カットに特化することで、施術時間の短縮も実現しています。混雑具合やオーダーによって多少異なるとしても、10分前後で終わることが珍しくありません。



美容院と1000円カットの主な違い

美容院と1000円カットには、さまざまな違いがあります。店舗によって多少の差はありますが、おおむね以下のような差があるとされています。



・予約の有無

・シャンプーサービスの有無

・パーマやカラーサービスの有無

1000円カットは、基本的に予約制ではなく、その都度自由に出入りするスタイルです。施術時間が速いため客の回転が速く、多少待つとしてもスピーディーにカットが完了します。

一方美容院では、予約制を導入している店舗が多いです。希望の日時を合わせる必要があります。人気の美容院では、なかなか予約が取れないこともあるでしょう。

シャンプーサービスについては、前述の通り1000円カットでは行われません。一方、美容院ではヘアカット後にシャンプーをします。シャンプーなしをオーダーすることも可能ですが、カットからシャンプーまでの流れが一般的です。

また1000円カットではカットのみであるのに対し、美容院ではパーマやカラーリングなどの施術ができます。

以上のように、1000円カットと美容院では、オーダーできる内容が大きく異なります。その分コストについては、美容院のほうが高くなるでしょう。



1000円カットが向いている人

1000円カットが向いている人は以下の通りです。



・とにかくコストを抑えたい人

・カットを素早く終えたい人

・思いついたときにサッとカットしたい人

美容院に向いているのは以下のような人です。



・美容師に相談したい人

・パーマやカラー、シャンプーもしたい人

カットのスキルについては施術者によるため、どちらが上とは言えません。1000円カットでも、気に入った仕上がりにしてもらえる可能性は高いです。



1000円カットの利用状況

独立行政法人中小企業基盤整備機構のアンケートによると、1000円カットの利用頻度は、女性よりも男性のほうが圧倒的に多いようです。

男性の場合、すべての年代において利用経験者が6割近くいるのに対し、女性は一度も利用したことがない人が、全年代で5割以上でした。とくに30代と50代においては7割を超えるなど、浸透しているとはいえません。

現在利用中の人の割合は、ほぼすべての年代で2割以下に過ぎませんでした。



1000円カットは基本的にカットのみ。美容院はサービスが充実している

1000円カットでは基本的にカットのみのサービスを提供しています。その分、コストは大きく抑えられています。1200～1400円ほどが一般的な価格のようです。

一方美容院では、シャンプーやカラーリング、パーマなどカット以外のメニューが充実していることが一般的です。ただし、コストは1000円よりも高くなると考えられます。



出典

独立行政法人中小企業基盤整備機構 1,000円カット

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー