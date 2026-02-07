【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年2月9日〜2月15日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『周囲の人達と合わないです』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


自分のやる気や行動力と周囲の人達のテンションが噛み合わないです。これを機会に新しい繋がりを作って、居場所を変えるのもありでしょう。仕事や公の場では他の勢がある人達に大事な案件などを取られやすいです。相手先に新しいメリットを提示してあげるなどの工夫が必要でしょう。

｜恋愛運｜　★★★★★


相手が喜ぶキャラクターに近づいて、心を掴む行動をとります。相手にとって理想の人になれるので、自分の身辺整理も同時にしておきましょう。シングルの方は、生活にだらしがない部分がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより自分のこだわりを減らしてくれます。

｜時期｜


2月11日　ハラハラする　／　2月13日 びっくりする事がある

｜ラッキーアイテム｜


お餅

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞